Рабы разносят сифилис, какая неожиданность!

Число ВИЧ-инфекций, которые были выявлены у мигрантов, за последние пять лет выросло в 15 раз, больных сифилисом - в 40 раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. В шесть раз чаще у них наблюдается туберкулез.

Кажется, впервые вижу, как официальная власть пытается внаглую переключить внимание недовольной жизнью публики с собственных "подвигов" на откровенную ксенофобию.

Правда, раньше мигранты уже разносили преступность, хотя потом и выяснилось, что главным преступлением мигрантов было нарушение миграционного режима.

Теперь мигранты стали разносить сифилис. А могли бы, как сказал поэт, разносить ананасовую воду бля... девушкам с пониженной социальной ответственностью.

Впрочем, некоторая правда в этом есть.

Во-первых, гастарбайтеры приезжают из мест, где социальные условия труно назвать цивилизованными. Там уже позабыли, что такое прививки, и еще не везде узнали про одноразовые шприцы, а туберкулез вообще всегда сопровождает войны, разруху и нищету.

Во вторых, условия жизни собственно в столице для гастарбайтеров созданы вполне собачьи. Приехав в Москву назаработки, человек автоматически оказывается на социальном дне. Ну и заболевания социального дна тоже получает в полном объеме.

Ну и в третьих - а что ж раньше не давали этих данных? Стеснялись? А теперь решили, что можно?

Ну, конечно, как только стали массово обследовать мигрантов, так сразу и выявилось. А раньше просто не выявлялось. Но ведь москвичи пока тотальным ветеринар медицинским контролем не охвачены. Для москвичей это дело добровольное, то есть необязательное. Вот и кашляют палочкой Коха коренные москвичи в метро и трамвае, и даже в поездах МКЖД на других москвичей и гостей столицы.

Но, слава богу, не писают на ботинки, так что пока ВИЧ и сифилис распространаяется исключительно половым путем. И, кстати, недорого.

А как, интересно, справляют свою половую нужду гастарбайтеры? Они ж половозрелые мужики, приезжают без жен и надолго. Онанизм, конечно, выручает, но видимо не всех. Ну так естественно, что обитатели городских низов справляют свою нужду с такими же обитательницами столичного дна.

Вы чего хотели, отцы города и его же матери? Загнать людей в скотоприемних и ждать, что они будут проявлять чудеса человеческого благородства? Работать с утра до ночи, жрать лапшу "Доширак" и дрочить в кулачок? Да еще проживая в общагах с общими санузлами либо на квартирах по двадцать человек? И чтоб туберкулеза не было?

В древнем Риме, когда он еще не был древним, но уже загнивал, тоже была проблема рабов - скверные нравы, склонность к насилию и половым извращениям, низкая культура и прочее.

Ну так когда заводите себе рабов, думайте, чем кончил этот самый Рим. Это мы еще до восстаний рабов не дошли, а они будут и обязательно. Собственно, эксцессы исламского терроризма в Европе - это уже звоночек. И Москва как мощная европейская столица тут на очереди.

Когда называли станцию метро "Спартак", наверно, о футболе думали? А надо бы о реальном Спартаке, распятом на Аппиевой дороге. Христос же воскрес, так и Спартак может...

Анатолий Баранов