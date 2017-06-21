Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рабы разносят сифилис, какая неожиданность!

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 1

москва мигранты рабы
Рабы разносят сифилис, какая неожиданность!

Число ВИЧ-инфекций, которые были выявлены у мигрантов, за последние пять лет выросло в 15 раз, больных сифилисом - в 40 раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. В шесть раз чаще у них наблюдается туберкулез.

Кажется, впервые вижу, как официальная власть пытается внаглую переключить внимание недовольной жизнью публики с собственных "подвигов" на откровенную ксенофобию.

Правда, раньше мигранты уже разносили преступность, хотя потом и выяснилось, что главным преступлением мигрантов было нарушение миграционного режима.

Теперь мигранты стали разносить сифилис. А могли бы, как сказал поэт, разносить ананасовую воду бля... девушкам с пониженной социальной ответственностью.

Впрочем, некоторая правда в этом есть.

Во-первых, гастарбайтеры приезжают из мест, где социальные условия труно назвать цивилизованными. Там уже позабыли, что такое прививки, и еще не везде узнали про одноразовые шприцы, а туберкулез вообще всегда сопровождает войны, разруху и нищету.

Во вторых, условия жизни собственно в столице для гастарбайтеров созданы вполне собачьи. Приехав в Москву назаработки, человек автоматически оказывается на социальном дне. Ну и заболевания социального дна тоже получает в полном объеме.

Ну и в третьих - а что ж раньше не давали этих данных? Стеснялись? А теперь решили, что можно?

Ну, конечно, как только стали массово обследовать мигрантов, так сразу и выявилось. А раньше просто не выявлялось. Но ведь москвичи пока тотальным ветеринар медицинским контролем не охвачены. Для москвичей это дело добровольное, то есть необязательное. Вот и кашляют палочкой Коха коренные москвичи в метро и трамвае, и даже в поездах МКЖД на других москвичей и гостей столицы. 

Но, слава богу, не писают на ботинки, так что пока ВИЧ и сифилис распространаяется исключительно половым путем. И, кстати, недорого.

А как, интересно, справляют свою половую нужду гастарбайтеры? Они ж половозрелые мужики, приезжают без жен и надолго. Онанизм, конечно, выручает, но видимо не всех. Ну так естественно, что обитатели городских низов справляют свою нужду с такими же обитательницами столичного дна. 

Вы чего хотели, отцы города и его же матери? Загнать людей в скотоприемних и ждать, что они будут проявлять чудеса человеческого благородства? Работать с утра до ночи, жрать лапшу "Доширак" и дрочить в кулачок? Да еще проживая в общагах с общими санузлами либо на квартирах по двадцать человек? И чтоб туберкулеза не было?

В древнем Риме, когда он еще не был древним, но уже загнивал, тоже была проблема рабов - скверные нравы, склонность к насилию и половым извращениям, низкая культура и прочее. 

Ну так когда заводите себе рабов, думайте, чем кончил этот самый Рим. Это мы еще до восстаний рабов не дошли, а они будут и обязательно. Собственно, эксцессы исламского терроризма в Европе - это уже звоночек. И Москва как мощная европейская столица тут на очереди. 

Когда называли станцию метро "Спартак", наверно, о футболе думали? А надо бы о реальном Спартаке, распятом на Аппиевой дороге. Христос же воскрес, так и Спартак может...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
кстати,у богатых заболеваемость туберкулезом и гепатитом на порядок выше
Овцебыков написал 21.06.2017 01:30
Причина проста-слуги дешевые из среднеазиатских кишлаков,с целыми букетами заболеваний. Есть даже с проказой.
А уж туберкулез,гепатит,дебилизм-у каждого первого.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы зрителей РОЙ ТВ
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы...
19.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня "День неотроцкиста" (0)
Рабы разносят сифилис, какая неожиданность! (1)
Фантазия как стратегическое преимущество (2)
"Неудобные" вопросы Путину на "Прямой линии" согласовывались с пресс-службой Кремля (3)
Путин заявил, что в России с акциями протеста "посвободней и попроще" чем не западе (3)
Гособвинитель попросил посадить Сергея Полонского на 8 лет (3)
Курс доллара установил трехмесячный максимум (9)
Республиканцы притормозили принятие антироссийских санкций (2)
Неэффективность чиновников весьма щедро оплачивается бюджетом (8)
Реновация по-советски (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Хихикаю
Максим Калашников Максим Калашников: Запад готовится взорвать РФ изнутри и ввести войска?
Максим Калашников Максим Калашников: ФАНТАЗИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Дарья Митина Дарья Митина: "Евреи пoвсюду"
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию журналистoв
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss