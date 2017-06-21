Сегодня "День неотроцкиста"

10 лет назад, 21 июня 2007 года состоялся печально знаменитый Пленум ЦКРК КПРФ. С докладом «Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ» выступил Председатель Центральной Контрольно-ревизионной комиссии В.С. Никитин.

Пленум отметил, что накануне выборов депутатов в Государственную Думу антироссийские силы активизировали свою подрывную деятельность против КПРФ: "Это подтверждают многочисленные письма коммунистов и сторонников КПРФ, поступившие в ЦКРК из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Тамбова и других регионов России. В них сообщается об опасных попытках отдельных групп взять под контроль жизненно важные структуры партии и использовать их для коренного изменения политики КПРФ в интересах прозападных сил... Вопреки резолюции X съезда КПРФ «Коммунисты и русский вопрос» и решениям 1Х совместного Пленума ЦК и ЦКРК о соединения политических и духовных форм борьбы, наполнении классового сознания трудящихся нравственно-духовным смыслом, накоплении сил для осуществления социалистической революции «барановская группа» упорно сталкивает КПРФ с победного ленинского на ложный троцкистский путь быстрой революции, совершаемой фактически в интересах прозападной буржуазии, а не российского народа и ведущей к полной оккупации России силами НАТО".

Потом постановление поддержало зюгановское руководство.

Весь этот бред нужен был для того, чтобы начать разгром целого ряда региональных организаций, начиная с Москвы и Питера. Но если на низовом уровне члены партии кое-как сопротивлялись (я вот написал открытое письмо руководству партии, после чего сразу же оказался в черном списке) то ни один из членов ЦК или первых секретарей открыто против идиотского постановления не выступил. Ни Мельников, ни Локоть, ни другие, имевшие вроде бы имидж вменяемых и прогрессивных руководителей. Струсили.

Сейчас, по прошествии времени, хорошо видно, что "борьба с неотроцкизмом" окончательно похоронила КПРФ как партию. Осталась то ли бюрократическая структура, то ли закрытое акционерное общество.

И всем уже плевать, что целый секретарь ЦК КПРФ всерьез рассуждает о пришествии Антихриста (http://www.mk.ru/…/zashhita-khristianskikh-cennostey-v-gosd… ) или, что гораздо важнее, фракция КПРФ почти в полном составе голосует за представительницу тех самых прозападных сил ( https://www.facebook.com/kommunistt/posts/1082239215208956 ) или что на сайте КПРФ размещается радостная информация, что член фракции КПРФ выбран в императорское палестинское общество. Членам партии на это глубоко наплевать.

Ведь критично отзываясь об этом, можно тут же получить ярлык "неотроцкиста". Так что надо отдать должное талантам Зюганова и Никитина - победа над коммунистической идеологией и просто здравым смыслом была достигнута полная.