Запад готовится взорвать РФ изнутри – и ввести войска?

В студии программы «Из глубины» Максима Калашникова – экономист и член Столыпинского клуба Владислав Жуковский вместе с известным военным экспертом, капитаном первого ранга Константином Сивковым. Спустя 36 лет США применяют против РФ ту же «петлю Рейгана», что и против СССР Брежнева-Андропова-Горбачева. Чего они добиваются? И почему в учениях войск НАТО появились «русские сценарии»?
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ох уж эти эксперты написал 21.06.2017 02:34
доказывали что малазийский Боинг сбил штурмовик Су-25 из авиапушки
где они все? почему заткнулись?
Василий(4) написал 21.06.2017 02:33
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Надбавку для пенсии западным взрывателям, а не Россия. Гейпарады Тузику вашему Трампу. Руки у вас коротки для этой миссии, а вот у Путина с его воровским отребьем - руки вполне уже выросли.