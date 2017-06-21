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Московский листок

Запад готовится взорвать РФ изнутри – и ввести войска?

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 2

В студии программы «Из глубины» Максима Калашникова – экономист и член Столыпинского клуба Владислав Жуковский вместе с известным военным экспертом, капитаном первого ранга Константином Сивковым. Спустя 36 лет США применяют против РФ ту же «петлю Рейгана», что и против СССР Брежнева-Андропова-Горбачева. Чего они добиваются? И почему в учениях войск НАТО появились «русские сценарии»?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ох уж эти эксперты написал 21.06.2017 02:34
помню как всякие эксперты, даже с большими звездами на погонах
доказывали что малазийский Боинг сбил штурмовик Су-25 из авиапушки
где они все? почему заткнулись?
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 21.06.2017 02:33
Не фиг чего такого у Запада получится без Путина и его кошерных дружкой из питерской подворотни.
.
Надбавку для пенсии западным взрывателям, а не Россия. Гейпарады Тузику вашему Трампу. Руки у вас коротки для этой миссии, а вот у Путина с его воровским отребьем - руки вполне уже выросли.
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