Запад готовится взорвать РФ изнутри – и ввести войска? В студии программы «Из глубины» Максима Калашникова – экономист и член Столыпинского клуба Владислав Жуковский вместе с известным военным экспертом, капитаном первого ранга Константином Сивковым. Спустя 36 лет США применяют против РФ ту же «петлю Рейгана», что и против СССР Брежнева-Андропова-Горбачева. Чего они добиваются? И почему в учениях войск НАТО появились «русские сценарии»?



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