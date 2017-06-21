Путин попросил Сечина направить на дивиденды 50% от прибыли "Роснефти"

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным предложил ему обсудить на годовом собрании акционеров компании выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

"Конечно, просил бы вернуться (на общем собрании акционеров) к вопросам фискального характера, а именно, к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли", - цитирует Путина ТАСС.

Ранее совет директоров нефтяной госкомпании рекомендовал утвердить дивиденды за 2016 год на уровне 35% чистой прибыли по МСФО (международным стандартам). Объем выплат, как ожидается, составит около 63,4 млрд рублей, или 5,98 рубля на акцию. Дивиденды компании за 2015 г. также составили 35% от чистой прибыли по МСФО, а именно 124,3 млрд руб. Таким образом, дивиденды за 2016 г. будут ниже почти в 2 раза.

В свою очередь, правительство настаивало, что в 2016 и 2017 годах госкомпании платили 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, однако большинство компаний уклонилось от этого, в том числе «Роснефть», «Роснефтегаз» и «Газпром»

По данным Счетной палаты, в текущем году федеральный бюджет может недополучить 205 млрд рублей дивидендов госкомпаний. "Решение правительства о 50% (от прибыли по МСФО) не принято, а 30 июня - это срок, когда уже все компании должны принять решение о зачислении соответствующих доходов в федеральный бюджет. И на самом деле сегодня действует норма старая, не менее 25%, пока никаких другим норм применительно к бюджету 2017 года не принято", - заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании думского комитета по бюджету и налогам.