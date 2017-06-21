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Московский листок

130 паломников из очереди к мощам Николая Чудотворца обратились во вторник за медпомощью

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 4

130 паломников из очереди к мощам Николая Чудотворца обратились во вторник за медпомощью

Более 130 паломников, пришедших во вторник в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца, обратились за медицинской помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. По его словам, это рекордное число обращений с момента, когда мощи привезли в Москву.

"Из-за жаркой погоды в Москве помощь потребовалась более 130 паломникам, стоявшим в очереди в храм Христа Спасителя", - сказал собеседник агентства. По его словам, в числе основных причин обращений - обмороки, солнечные удары, гипертония.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Пор данным организаторов доступа верующих к мощам Николая Чудотворца, на 20 июня расчетное время нахождения в очереди составляет около 6,5 часов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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при посещении мавзолея Ленина
обмороков написал 21.06.2017 11:36
вроде не наблюдается.
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130 паломников обратились во вторник за медпомощью
-*Светослав*----------------- написал 21.06.2017 11:27
Так это и есть чудо, шо всего 130 -- ведь могло быть значительно больше...
Другое чудо божье состоит в том, шо если бы эти двуногие прикладывались к шашлыку на даче, то от обмороков, солнечных ударов и гипертоний вообще никто не пострадал бы ))
.
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Солнце вращается вокруг Земли, "Майбах" - от Б-га, а "Лада-приора" - от диавола.
Святой Йозепас написал 21.06.2017 11:25
Невежественные лицемеры.Где-нибудь будет нужна срочная помощь реально пострадавшему, а здесь люди добровольно загоняют себя в критическое состояние, а потом вопят - "Поможите, сами мы не местные...". Вопрос, почему Б-г не оказывает первую помощь пострадавшим? Кто оплатит вызов товарищам,поклоняющимся мумифицированным частям, отделенным от скелета? Понтий Пилат?
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Кто верит в бог, тому бонус - путевка в райские кущи без очереди.
Тур Агент написал 21.06.2017 10:57
-
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