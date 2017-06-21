130 паломников из очереди к мощам Николая Чудотворца обратились во вторник за медпомощью

Более 130 паломников, пришедших во вторник в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца, обратились за медицинской помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. По его словам, это рекордное число обращений с момента, когда мощи привезли в Москву.

"Из-за жаркой погоды в Москве помощь потребовалась более 130 паломникам, стоявшим в очереди в храм Христа Спасителя", - сказал собеседник агентства. По его словам, в числе основных причин обращений - обмороки, солнечные удары, гипертония.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Пор данным организаторов доступа верующих к мощам Николая Чудотворца, на 20 июня расчетное время нахождения в очереди составляет около 6,5 часов.