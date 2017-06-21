130 паломников из очереди к мощам Николая Чудотворца обратились во вторник за медпомощью

Более 130 паломников, пришедших во вторник в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца, обратились за медицинской помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. По его словам, это рекордное число обращений с момента, когда мощи привезли в Москву.
"Из-за жаркой погоды в Москве помощь потребовалась более 130 паломникам, стоявшим в очереди в храм Христа Спасителя", - сказал собеседник агентства. По его словам, в числе основных причин обращений - обмороки, солнечные удары, гипертония.
Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.
Пор данным организаторов доступа верующих к мощам Николая Чудотворца, на 20 июня расчетное время нахождения в очереди составляет около 6,5 часов.
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обмороков написал 21.06.2017 11:36
-*Светослав*----------------- написал 21.06.2017 11:27
Другое чудо божье состоит в том, шо если бы эти двуногие прикладывались к шашлыку на даче, то от обмороков, солнечных ударов и гипертоний вообще никто не пострадал бы ))
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Святой Йозепас написал 21.06.2017 11:25
Тур Агент написал 21.06.2017 10:57