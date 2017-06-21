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Московский листок

Биржевой курс доллара перевалил за 60 рублей

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 1

Биржевой курс доллара перевалил за 60 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже к 10:30 по московскому времени вырос на 0,87% — до 60,15 рублей. При этом, курс европейской валюты увеличился на 0,99% и составил 66,99 руб.

Курсы рубля против доллара и евро второй день подряд ощутимо снижаются на фоне возобновившегося падения нефтяных цен и снижения интереса инвесторов к операциям carry trades.

Накануне котировки нефти обновили минимумы с ноября на фоне общего пессимизма участников нефтяного рынка. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:20 МСК понизилась на $0,85 (1,81%) - до $46,06 за баррель. Ранее она опускалась до менее $46 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,8 (1,81%) - до $43,4 за баррель. Котировки Brent торгуются на минимальном уровне с 29 ноября, WTI - с 14 ноября прошлого года.

Основным источником негатива являются опасения, что меры ОПЕК тщетны в деле сокращения общемировых запасов топлива.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Тю
Курт 9 написал 21.06.2017 11:26
Так доллар же никому не нужен,
шож выходит шо рубль, весь такой красивый,
стоит в 60 раз меньше чем "никому не нужен"?
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