С днюхой, Серега Собянин!

Собянин родился 21 июня 1958 года в Тюменской области. То есть сегодня у него днюха! Ну и у всех москвичей сегодня праздник, конечно. Ну, у настоящих москвичей, а не у всякой шушеры, что случайно родилась в этом городе.

В такой день, понятно, все его поздравляют. Например вот Алексей Шапошников. Вы не знаете, кто таков? Ну даете! Это ж председатель Московской городской думы!

Это раньше, до Собянина, москвичи, в общем, знали, кто управляет их городом и даже следили за тем, что делается в том же столичном парламенте. А сейчас спроси у меня, кто там депутат в моем районе? А я и не знаю. И никто в моем подъезде не знает. Даже не понимаю, как мы его избрали почти единогласно?

Ну а кто такой этот Шапошников и чем он знаменит, что сделал для города? До своего избрания депутатом и немедленного утверждения председателем Мосгордумы он руководил Видеоцентром Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы. Вот какой человек, оказывается!

И вот, значит, поздравляет, не вынимая языка... ну вы поняли: «С днем рождения, Сергей Семенович! За годы Вашего руководства городом, Москва стала одним из самых преуспевающих и динамично развивающихся мегаполисов мира с комфортной городской средой, современной инфраструктурой, популярными туристическими маршрутами. Уверен, что Ваша плодотворная работа будет способствовать и дальнейшему процветанию нашего любимого города!» - написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Вот как! Была, значится, Москва заштатным таким городишкой 850 лет, городская среда была в ней некомфортная, почитай вообще ее не было. Инфраструктуры тоже не было - даже слова такого не знали. Туристические маршруты в ней были непопулярные - так, от метро до магазина винных подарков. Что сильно огорчало москвичей, поскольку создавало очереди за напитками.

Но вот пришел Собянин, и за 7 лет Москва преобразилась! Теперь по центру города вообще нельзя проехать на машине, только пешком или на велосипеде. Что сделало ее похожей на мировые мегаполисы Пхеньян, Ханой и Сайгон. В городе постоянно перекладывают плитку и роют землю в разные стороны, от чего столица становится все краше и краше. Недавно москвичи 12 июня вышли на улицы города, чтобы сказать слова сердечной благодарности Собянину, за то, что он не Медведев!

Вся Москва радуется сегодня, что Собянину исполнилось 59 лет, и через год он выйдет на пенсию и уберется куда-нибудь в родной Когалым, желательно вместе со своей командой профессионалов, иначе скоро бегство москвичей из столицы куда глаза глядят приобретет характер переселения народов.

Странно, что некто Шапошников не отметил этого - впервые за всю историю Москвы коренные москвичи стали переезжать в другие города в статистически значимом количестве. Что очень здорово и даже замечательно! Потому что вместо глупых и капризных москвичей в Москву понаедут англичане и итальянцы, французы и не побоюсь этого слова поляки - и она станет наконец совершенно европейским мегаполисом!

Так что от своего имени желаю Сергею Семеновичу -

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Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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