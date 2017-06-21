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Московский листок

С днюхой, Серега Собянин!

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 8

москва собянин анатолий баранов
С днюхой, Серега Собянин!

Собянин родился 21 июня 1958 года в Тюменской области. То есть сегодня у него днюха! Ну и у всех москвичей сегодня праздник, конечно. Ну, у настоящих москвичей, а не у всякой шушеры, что случайно родилась в этом городе.

В такой день, понятно, все его поздравляют. Например вот Алексей Шапошников. Вы не знаете, кто таков? Ну даете! Это ж председатель Московской городской думы!

Это раньше, до Собянина, москвичи, в общем, знали, кто управляет их городом и даже следили за тем, что делается в том же столичном парламенте. А сейчас спроси у меня, кто там депутат в моем районе? А я и не знаю. И никто в моем подъезде не знает. Даже не понимаю, как мы его избрали почти единогласно? 

Ну а кто такой этот Шапошников и чем он знаменит, что сделал для города? До своего избрания депутатом и немедленного утверждения председателем Мосгордумы он руководил Видеоцентром Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы. Вот какой человек, оказывается!

И вот,  значит, поздравляет, не вынимая языка... ну вы поняли: «С днем рождения, Сергей Семенович! За годы Вашего руководства городом, Москва стала одним из самых преуспевающих и динамично развивающихся мегаполисов мира с комфортной городской средой, современной инфраструктурой, популярными туристическими маршрутами. Уверен, что Ваша плодотворная работа будет способствовать и дальнейшему процветанию нашего любимого города!» - написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Вот как! Была, значится, Москва заштатным таким городишкой 850 лет, городская среда была в ней некомфортная, почитай вообще ее не было. Инфраструктуры тоже не было - даже слова такого не знали. Туристические маршруты в ней были непопулярные - так, от метро до магазина винных подарков. Что сильно огорчало москвичей, поскольку создавало очереди за напитками.

Но вот пришел Собянин, и за 7 лет Москва преобразилась! Теперь по центру города вообще нельзя проехать на машине, только пешком или на велосипеде. Что сделало ее похожей на мировые мегаполисы Пхеньян, Ханой и Сайгон. В городе постоянно перекладывают плитку и роют землю в разные стороны, от чего столица становится все краше и краше. Недавно москвичи 12 июня вышли на улицы города, чтобы сказать слова сердечной благодарности Собянину, за то, что он не Медведев!

Вся Москва радуется сегодня, что Собянину исполнилось 59 лет, и через год он выйдет на пенсию и уберется куда-нибудь в родной Когалым, желательно вместе со своей командой профессионалов, иначе скоро бегство москвичей из столицы куда глаза глядят приобретет характер переселения народов.

Странно, что некто Шапошников не отметил этого - впервые за всю историю Москвы коренные москвичи стали переезжать в другие города в статистически значимом количестве. Что очень здорово и даже замечательно! Потому что вместо глупых и капризных москвичей в Москву понаедут англичане и итальянцы, французы и не побоюсь этого слова поляки - и она станет наконец совершенно европейским мегаполисом!

Так что от своего имени желаю Сергею Семеновичу -

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Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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Всего комментариев к статье: 8
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Re: господа масквичи не фукайте . это ваше мурло в зеркале
орп написал 21.06.2017 11:42
Так заберите его себе, господа замкадыши! Мы ж вам его отдаем, даром! такое счастье!
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Re: в рф потянуло , или по привычке на запад ?
москвАч написал 21.06.2017 11:41
Да, москвичи они сплошь миллиардеры, на западе живут, а в Москву приезжают пограбить приезжих.
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(без названия)
В.Н. Еремеев написал 21.06.2017 11:40
На пенсию? Да его буксиром не оттащишь от такой кормушки.
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день
когалымского написал 21.06.2017 11:38
оленя.
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(без названия)
ровно в 4 часа написал 21.06.2017 11:38
Мене текел тебе стакан
Солнца предстояние
Поздравь Семеныча баран
Ночного обаяния
Да не упустит небо знака
Клешнями ползающего рака
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 21.06.2017 11:36
В православном концлагере под названием "Рашка" других начальников быть не может.Ешь богатых!!!
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(без названия)
большой ватник написал 21.06.2017 11:28
\\\ впервые за всю историю Москвы коренные москвичи стали переезжать в другие города ..\\\- да неужели
в рф потянуло , или по привычке на запад ?
вот в чем вопрос . хотя я сомневаюсь в этом .
собянин бабки в маскву заводит ? да . так что
господа масквичи не фукайте . это ваше мурло в зеркале . поймите же наконец .
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Сегодня День неотроцкиста
Москва радуется написал 21.06.2017 11:19
Собянин родился 21 июня 1958 года в Тюменской области. То есть сегодня у него днюха!-
- вот ведь как совпало - Сегодня День неотроцкиста - http://forum-msk.org/material/news/13355290.html
такое вот совпадение
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