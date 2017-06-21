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Московский листок

Всей системе власти в РФ требуется судебно-медицинская экспертиза

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 2

кущевка балашиха мытищи
Всей системе власти в РФ требуется судебно-медицинская экспертиза

Судмедэксперт Михаил Клейменов, который подписал результаты экспертизы, обнаружившей в крови шестилетнего ребенка алкоголь, был замешан и в других скандалах, сообщает Life.

Как утверждает издание, однажды он выдал заключение о том, что пострадавшая в стычке с полицейскими местная учительница получила травмы еще до инцидента, что спасло правоохранителей от проблем. Конфликт женщины с полицейскими произошел, когда она пыталась защитить нанятых строителей из Молдавии в отделении полиции. Теперь она пытается доказать свою невиновность и привлечь к ответственности не только полицейских, но и Клейменова. Она писала жалобы в прокуратуру, МВД, Минздрав и Росздравнадзор, но пока ни одна инстанция не оспорила решение эксперта.

В другой раз, по данным Life, экспертиза Клейменова показала, что задержанный полицией сын сотрудника ФСБ умер от падения с высоты собственного роста, а не из-за избиения. Дело по факту гибели молодого человека не возбуждено до сих пор. 

От редакции: А теперь посмотрим, что мы писали по горячим следам.

О "пьяном ребенке". Методика отвлечения внимания на негодный объект 

"...перестанем барахтаться на поверхности, копнем глубже. Никто ведь не сомневается, что в Балашихе действует одна из самых сильных ОПГ, это факт и это не обсуждается. А почему в непосредственной близости от Москвы, от средоточия высшей власти, открыто действует ОПГ? Причем именно открыто - все знают, и никто не сомневается, что ОПГ могла оказать влияние на следствие. Это разве не самое важное во всей этой печальной истории?"

"...как местной ОПГ удалось подмять под себя правоохранительную систему, что она не может даже пикнуть, даже когда ребенка офицера этой системы сбивает машина супруги сидящего 10-летний срок, видимо, не последнего человека в теневой Балашихе".

"Ведь так везде в России. Нет ни одного региона, ни одного города, где нет своей ОПГ. Нет деревни, где нет "смотрящего" от ОПГ. И как видим, система ОПГ весьма эффективна, куда эффективней правоохранительной. А кого и от кого охраняет эта правоохранительная система вообще? И все ведь знают ответ..."

Ну вот, оказывается (открытие сделали!) вас могут избить и даже убить в полицейском участке, и никто даже дела уголовного по этому поводу заводить не станет!

Кущевка, Балашиха... Далее везде?

Вот неподалеку, в Мытищах был отмечен факт феноменально наглой фальсификации выборов. И что? "Избранные" в Мытищах депутаты уже скоро год, как заседают в Госдуме, а расследование этого дела как-то позабылось.

Фальсификации в Мытищах. Можем ли мы доверять власти?

"Были сфальсифицированы итоги голосования по выборам в Госдуму и Мособлдуму. Только на выборах в ГД «Единой России» приписали почти 2 тысячи голосов, которые были украдены у «Яблока», «Российской партии пенсионеров за справедливость» и других партий, которые так и остались непарламентскими", - пишет "Новая газета".

Да какие там фальсификации? Тут людей убивают, и ничего. Вот с пацаном ошибочка вышла, надо было написать, что он не пьяный был, а сам под колеса кинулся, капот помял и за покрышку укусил... И взыскать с семьи ущерб.

Займусь самоцитированием напоследок. "Одно это является основанием для недоверия к государству и острого желания сменить власть. Потому что даже один факт натужного торжества справедливости не меняет общей картины". 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ибо сказано - мочить в сортире
Григорьич написал 21.06.2017 11:48
Глупо было бы надеяться, что уголовные нравы, воцарившиеся в стране с 90-х годов, и не встречающие противодействия со стороны общества, каким-то образом оставят в стороне правоохранительные органы - тем более, если эти право-"охранители" плотней всего взаимодействуют с уголовниками, а иметь свою национальную идеологию на запрещено еще с ЕБН-овских пор.
Вот мы и имеем то, что имеем. Кущевка и Балашиха, ОВД "Дальний" в Казани и далее - везде.
Вся страна превращается в один большой сортир?
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(без названия)
Лис написал 21.06.2017 11:38
Ублюдочный "русский мир" во всей "красе".
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