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Московский листок

В России резко сократилось строительство жилья

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 0

В России резко сократилось строительство жилья

В России снижается объем ввода жилья. За первые 6 месяцев 2017 года в стране ввели в эксплуатацию 21,6 млн кв. м жилья, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (24,7 млн кв.м), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

Ввод жилья в мае текущего года сократился в годовом выражении на 2,5% — до 4,3 млн кв. м. Всего, по данным Росстата, за первые пять месяцев в стране построили 316 900 новых квартир, в мае – 57 500 квартир.

Объем выполненных за пять месяцев строительных работ сократился в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% — до 1,87 трлн руб. В мае показатель вырос на 3,8% — до 453 млрд руб.

 



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