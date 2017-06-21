Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов

Легендарный советский разведчик, начальник нелегальной разведки КГБ СССР и основатель спецназа "Вымпела" Юрий Иванович Дроздов скончался в среду на 92-м году жизни, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"Двадцать первого июня 2017 года ушел из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов", - говорится в сообщении.

Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске. Участвовал в Великой Отечественной войне и дошел до Берлина. В 1956 году по окончании Военного института иностранных языков был переведен в Комитет госбезопасности и направлен в Берлин в качестве оперативного работника. За 35 лет службы в нелегальной разведке Юрий Иванович Дроздов прошел путь от оперативного уполномоченного до начальника управления "С" Первого главного управления КГБ. Ему довелось участвовать во многих секретных операциях. Имеет правительственные награды СССР, ГДР, Польши, Кубы, Афганистана. Юрий Дроздов присутствовал в качестве "родственника" знаменитого полковника Рудольфа Абеля при его обмене на американского летчика Пауэрса, был резидентом в Китае и США, руководил операцией по взятию дворца Амина в Кабуле. Он являлся инициатором создания и руководителем секретного подразделения советской разведки "Вымпел".