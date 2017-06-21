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Московский листок

Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе и счетах высших чиновников

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 4

Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе и счетах высших чиновников

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). В поддержку инициативы высказались 377, против проголосовали 36 парламентариев.

Закон дает ФСО право принимать меры для защиты персональных данных охраняемых службой лиц и членов их семей, включая информацию о банковских счетах, недвижимости и прочем имуществе. Согласно документу, обработка персональных данных охраняемых лиц будет проводиться исключительно с их согласия и с разрешения органов госохраны. Исключение составят данные, которые подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами.

По действующему законодательству государственная охрана предоставляется президенту, премьер-министру, спикерам Госдумы и Совета Федерации, председателям Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного суда, генпрокурору и руководителю Следственного комитета. Также оговаривается, что президент может выделить охрану другим федеральным чиновникам. Полный перечень людей, охрану которых обеспечивает ФСО, засекречен.

Согласно принятому закону органы государственной охраны получили право бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, порты. ФСО также наделили правом ограничивать или закрывать движение на трассах, по которым проезжают кортежи охраняемых лиц.

Документ также вводит ряд ограничений для самих сотрудников госохраны, которые будут обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию. Кроме того, работникам ФСО будет запрещено сообщать в СМИ и в соцсетях о принадлежности к спецслужбе, а также размещать фотографии и видео с изображениями себя и своих коллег.

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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интересно
кто написал 21.06.2017 14:58
интересно, а кто когда и как будут расчищать эти авгиевы конюшни? ну высшие .... так там в карманах - ярды и лимоны, а попроще: вот сябитова получает миллион в месяц, киноактриса наслаждаетя несколькими квартирами, цена каждой в миллионы, д о то ли семи то ли восьми поместьях дирижера военного оркестра (малахов сделал передачу, а продолжения не было ...тихо ша) ну а зарплаты инженеров и другого простого народа на этом фоне и уровень нищеты в стране, какой -то строй из до феодальных времен напоминают...
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два
87 написал 21.06.2017 14:27
Гос. дума - это клака в клоаке.
Едрисня - это клака в клоаке.
Сов. Фед - это клака в клоаке.
Справочка.
Клака - группа людей (клакеров), нанятых для аплодирования или освистывания, захлопывания артиста, оратора и т. п., чтобы создать впечатление успеха или, наоборот, провала выступления
Клоа&#769;ка - расширенная конечная часть задней кишки у некоторых позвоночных животных, куда впадают выделительные и половые протоки мочеполовой системы. Здесь (в перен. смысле) &#8211;-нынешняя власть.
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(без названия)
Все что происходит в России написал 21.06.2017 13:43
Не может не радовать.
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(без названия)
Журналист написал 21.06.2017 13:36
Читатели, обратите внимание, что все эти структуры выступают в качестве ручных псов для охраны ворья и наворованного.
Это надо запомнить, чтобы впоследствии принять правильное решение по их судьбе.
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