Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе и счетах высших чиновников

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). В поддержку инициативы высказались 377, против проголосовали 36 парламентариев.

Закон дает ФСО право принимать меры для защиты персональных данных охраняемых службой лиц и членов их семей, включая информацию о банковских счетах, недвижимости и прочем имуществе. Согласно документу, обработка персональных данных охраняемых лиц будет проводиться исключительно с их согласия и с разрешения органов госохраны. Исключение составят данные, которые подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами.

По действующему законодательству государственная охрана предоставляется президенту, премьер-министру, спикерам Госдумы и Совета Федерации, председателям Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного суда, генпрокурору и руководителю Следственного комитета. Также оговаривается, что президент может выделить охрану другим федеральным чиновникам. Полный перечень людей, охрану которых обеспечивает ФСО, засекречен.

Согласно принятому закону органы государственной охраны получили право бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, порты. ФСО также наделили правом ограничивать или закрывать движение на трассах, по которым проезжают кортежи охраняемых лиц.

Документ также вводит ряд ограничений для самих сотрудников госохраны, которые будут обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию. Кроме того, работникам ФСО будет запрещено сообщать в СМИ и в соцсетях о принадлежности к спецслужбе, а также размещать фотографии и видео с изображениями себя и своих коллег.