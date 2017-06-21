В Прикамье мужчина убил участника ДТП и закопал его вместе с машиной

Пермские следователи завершили уголовное расследование в отношении 33-летнего местного жителя, который в ходе ссоры после ДТП убил своего оппонента и закопал вместе с автомобилем, сообщает сайт СУ СК РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел в ноябре 2014 года в селе Плеханово Кунгурского района. По данным следствия, подозреваемый, управляя автомобилем ГАЗ-3110 «Волга», столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулём которого находился 42–летний местный житель. На момент аварии оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Молодой человек потребовал у водителя «Жигулей» передать ему денежные средства в счет предстоящего ремонта автомобиля. Мужчина отказался. Тогда молодой человек избил его, в багажнике его же автомашины привез на территорию гаража предприятия в городе Кунгуре. После этого в ходе драки ножом нанес мужчине несколько ударов, от которых он скончался на месте. После совершения убийства, используя экскаватор, молодой человек со своим знакомым закопал тело убитого вместе с его автомобилем в окрестностях города Кунгура", - отмечается в сообщении.

Длительное время преступление оставалось не раскрытым, и судьба без вести пропавшего мужчины была неизвестна. Раскрыть преступление удалось только в марте 2017. Следователи и полицейские нашли тело и машину, после чего установили личность подозреваемого. На время следствия его заключили под стражу.