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Московский листок

В Прикамье мужчина убил участника ДТП и закопал его вместе с машиной

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 4

В Прикамье мужчина убил участника ДТП и закопал его вместе с машиной

Пермские следователи завершили уголовное расследование в отношении 33-летнего местного жителя, который в ходе ссоры после ДТП убил своего оппонента и закопал вместе с автомобилем, сообщает сайт СУ СК РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел в ноябре 2014 года в селе Плеханово Кунгурского района. По данным следствия, подозреваемый, управляя автомобилем ГАЗ-3110 «Волга», столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулём которого находился 42–летний местный житель. На момент аварии оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Молодой человек потребовал у водителя «Жигулей» передать ему денежные средства в счет предстоящего ремонта автомобиля. Мужчина отказался. Тогда молодой человек избил его, в багажнике его же автомашины привез на территорию гаража предприятия в городе Кунгуре. После этого в ходе драки ножом нанес мужчине несколько ударов, от которых он скончался на месте. После совершения убийства, используя экскаватор, молодой человек со своим знакомым закопал тело убитого вместе с его автомобилем в окрестностях города Кунгура", - отмечается в сообщении.

Длительное время преступление оставалось не раскрытым, и судьба без вести пропавшего мужчины была неизвестна. Раскрыть преступление удалось только в марте 2017. Следователи и полицейские нашли тело и машину, после чего установили личность подозреваемого. На время следствия его заключили под стражу.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 4
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Закон-тайга
Григорьич написал 21.06.2017 14:29
То ли еще будет...
Ибо сказано: "мочить в сортире" - как вершина правосудия.
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(без названия)
ии вдогонякк написал 21.06.2017 14:28
сидят казлищи в мед-пед-палицай-и прочих соц фондах
-ни хрена не умеют делать -и НЕ ХОТЯТ
-а только писульки пишуть в ОТЧЁТАХ
и жалятся на маленькую ЗП
куды в этой системе
Пакерсоноффф-Ш холмсоффф и айболитофф?-с Пироговыми....
сидит КАМЕННАЯ ЖОПа и смотрит на тебя-как на вошь...
а вы
-ОТКУДЫ ПУТИНИЗМ???!
да все ОТ ТУДЫ
от
-КАМЕННЫХ ЖОп
Ответить
(без названия)
и ящо написал 21.06.2017 14:20
у нас ТАКАЯ ПАЛИЦАИ,
что нашли и найдут преступления
ТОЛЬКО СЛУЧАЙНО
как и все проч "СПЕЦИАЛИСТЫ"
-медики-экономисты -и пр ГОСУДАРЕВЫ СЛУГИ
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(без названия)
на телевизоре написал 21.06.2017 14:17
ЗАЯПЛИ ужасами
и вы типа рейтинга хотите
НТВ?
так НТВ кроме дебилоффф никто не зырит с
ИХ БЕСКОНЕЧНЫМ "МУХТАРОМ" ИИ тп бл....-во
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