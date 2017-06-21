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Московский листок

В Кремле пообещали ответить на расширение санкций США

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 3

В Кремле пообещали ответить на расширение санкций США

Россия предпримет ответные меры на новые санкции со стороны США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно", - цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, в Кремле санкции восприняли «с сожалением, сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далёкую от конструктивизма».

При этом он отметил, что возможные ответные меры уже обсуждаются на экспертном уровне.

Напомним, накануне США расширили санкции против России. В санкционный список попали 38 физических лиц и организаций. В списке числятся замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков.

Под санкции попали дочерние предприятия "Транснефти", а также работающие в Крыму российские банки, среди них Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, банк "Рублев", "Северный кредит", "Ярославич", "Центр международных расчетов".

Санкции введены также в отношении компании ИФД «Капиталъ», которой владеют миллиардеры Вагит Алекперов и Леонид Федун. Санкциям подверглись также частная военная компания «Вагнер» и кейтеринговая фирма «Конкорд» миллиардера Евгения Пригожина.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Андрей написал 21.06.2017 15:10
ха ха ха ну это восторг чем может путинская рашка ответить
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(без названия)
ответять написал 21.06.2017 15:05
ПАКУПКАМИ
ГОСОБЛИГАЦЫЙ СЧА
в УСИЛЕННЫХ объемах
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(без названия)
вася написал 21.06.2017 14:28
Чем ответят? Американские форды в россии подавят бульдозерами?
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