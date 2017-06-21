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Московский листок

Евгения Васильева стала секретарем Сердюкова

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 10

Евгения Васильева стала секретарем Сердюкова

Бывшая руководитель департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ в доме по адресу Молочный пер., д. 6, председателем которого является бывший министр обороны Анатолий Сердюков, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, в этом доме Васильевой принадлежит 13-комнатная квартира и в ней она отбывала домашний арест до приговора суда.

Он отметил, что за избрание Васильевой секретарем проголосовали 100 % присутствовавших на собрании. Протокол подписан председателем ТСЖ Анатолием Сердюковым.

Напомним, Евгения Васильева была приговорена к пяти годам заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества оборонного ведомства. Летом 2015 года ее отправили в колонию, где она провела около месяца выйдя по УДО.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
и дщерь написал 21.06.2017 15:01
ПЕСКОВА
ещо
будет
продолжениями
СЕРИАЛА от тайнах семейной жизни придворных
ВАВАНА унд ДИМОНА
ждем-с
Ответить
(без названия)
раша из ченкина написал 21.06.2017 14:58
смех сквозь слезы
Ответить
(без названия)
прям сериал написал 21.06.2017 14:55
ТАЙНЫ БУРГУНСКОГА ДВОРА с
каралевой
МАРГО...
усццачка
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(без названия)
а че жана написал 21.06.2017 14:49
СЕРДЮКА
так любит,что готова на все
ради этого
ХРЯКА?
НУ ВЕРНУЛА ЧЕРЕЗ ОТСТАВКУ
И СНОВА ???!
МОШ
ХРЯК
ПОЛОВОЙ ГИГАНТИЩЕ???
я логику и вкусы БАБ ОТКАЗАЛСЯ ПАНИМАТЬ...
тем паче бабла у нее и так немеряно...(я имею ввиду ЖАНУ)
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(без названия)
хи-хи написал 21.06.2017 14:48
Что-то не слышно новых песенок г Васильевой про тапочки и вилянием очка, кстати фигурка у нее ничего\эти ажурные чулочки\, а где ее картины, что-то она перестала показывать свое творчество.А может она и вовсе не воровка....
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четыре
12 написал 21.06.2017 14:44
Крысы срочно легализуются, строят "капитализм с открытым лицом".Сердюковы, васильевы, усмановы, михайловы, крысиный "соцпроект" защищиают в своих крысиных судах свою "честь и достоинство". Но вместо лица у них проявляется пархатое МУРЛО.
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(без названия)
это не раша написал 21.06.2017 14:43
а пипец
-КАКОЙ-ТА
я ахуеваююю...
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(без названия)
зять написал 21.06.2017 14:41
Сердюку
ОТОМСТИТЬ
ЗА ДЩЕРЬ
СНОВА
а жена ДИМОНА-ВЫРУЧИТЬ
запаслись поп кормом и ЖДЁМ продолжения
"марлезонскога балета"
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Своих не сдают...
Григорьич написал 21.06.2017 14:33
Чего и следовало ожидать.
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тестю межет это сильно не понравится и тогда пиши пропало...
kerg написал 21.06.2017 14:28
снова уголовные дела, опала, арест прям из койки Васильевой...
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