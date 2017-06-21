Евгения Васильева стала секретарем Сердюкова

Бывшая руководитель департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ в доме по адресу Молочный пер., д. 6, председателем которого является бывший министр обороны Анатолий Сердюков, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.
По его словам, в этом доме Васильевой принадлежит 13-комнатная квартира и в ней она отбывала домашний арест до приговора суда.
Он отметил, что за избрание Васильевой секретарем проголосовали 100 % присутствовавших на собрании. Протокол подписан председателем ТСЖ Анатолием Сердюковым.
Напомним, Евгения Васильева была приговорена к пяти годам заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества оборонного ведомства. Летом 2015 года ее отправили в колонию, где она провела около месяца выйдя по УДО.
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и дщерь написал 21.06.2017 15:01
ещо
будет
продолжениями
СЕРИАЛА от тайнах семейной жизни придворных
ВАВАНА унд ДИМОНА
ждем-с
раша из ченкина написал 21.06.2017 14:58
прям сериал написал 21.06.2017 14:55
каралевой
МАРГО...
усццачка
а че жана написал 21.06.2017 14:49
так любит,что готова на все
ради этого
ХРЯКА?
НУ ВЕРНУЛА ЧЕРЕЗ ОТСТАВКУ
И СНОВА ???!
МОШ
ХРЯК
ПОЛОВОЙ ГИГАНТИЩЕ???
я логику и вкусы БАБ ОТКАЗАЛСЯ ПАНИМАТЬ...
тем паче бабла у нее и так немеряно...(я имею ввиду ЖАНУ)
хи-хи написал 21.06.2017 14:48
12 написал 21.06.2017 14:44
это не раша написал 21.06.2017 14:43
-КАКОЙ-ТА
я ахуеваююю...
зять написал 21.06.2017 14:41
ОТОМСТИТЬ
ЗА ДЩЕРЬ
СНОВА
а жена ДИМОНА-ВЫРУЧИТЬ
запаслись поп кормом и ЖДЁМ продолжения
"марлезонскога балета"
Григорьич написал 21.06.2017 14:33
kerg написал 21.06.2017 14:28