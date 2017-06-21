Евгения Васильева стала секретарем Сердюкова

Бывшая руководитель департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ в доме по адресу Молочный пер., д. 6, председателем которого является бывший министр обороны Анатолий Сердюков, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, в этом доме Васильевой принадлежит 13-комнатная квартира и в ней она отбывала домашний арест до приговора суда.

Он отметил, что за избрание Васильевой секретарем проголосовали 100 % присутствовавших на собрании. Протокол подписан председателем ТСЖ Анатолием Сердюковым.

Напомним, Евгения Васильева была приговорена к пяти годам заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества оборонного ведомства. Летом 2015 года ее отправили в колонию, где она провела около месяца выйдя по УДО.