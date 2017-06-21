Повторная экспертиза подтвердила, что сбитый под Москвой 6-летний мальчик выпил бутылку водки

Повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме шестилетнего мальчика, погибшего в резонансном ДТП в Подмосковье, передает Интерфакс ос ссылкой на компетентный источник.

"Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, результаты свидетельствуют, что признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, не усматривается.

"В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято", - сказал источник.

По его словам, сейчас специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха. 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai Solaris, нарушила правила дорожного движения, сбила шестилетнего мальчика и протащила его под днищем автомобиля около десяти метров. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. При этом сама виновница ДТП утверждала, что ребенок сам упал под машину, потому что был пьян. Позже, судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего ребенка содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки.

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