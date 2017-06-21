Повторная экспертиза подтвердила, что сбитый под Москвой 6-летний мальчик выпил бутылку водки

Повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме шестилетнего мальчика, погибшего в резонансном ДТП в Подмосковье, передает Интерфакс ос ссылкой на компетентный источник.
"Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, результаты свидетельствуют, что признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, не усматривается.
"В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято", - сказал источник.
По его словам, сейчас специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.
Напомним, трагедия произошла 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха. 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai Solaris, нарушила правила дорожного движения, сбила шестилетнего мальчика и протащила его под днищем автомобиля около десяти метров. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. При этом сама виновница ДТП утверждала, что ребенок сам упал под машину, потому что был пьян. Позже, судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего ребенка содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки.
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Петрович написал 21.06.2017 16:24
Хе-хе.
Читайте УК, там ясно сказано, причем в любой статье.
От извинений следствия до ???
Как вы думаете кто извинения получит?
Правильно!
С прошедшим днем раба уважаемые бандерлоги.
Без обид, это не я, это царь нас так назвал.
А что 2018 год нам несет, ох даже думать не хочется.
Думаю еще один праздник появится. День возведения на трон.
ЗАО РПЦ уж расстарается.
А то, что жрать нечего будет этож мелочи, вот труба новая это да. Этож событие.
Левон Казарян написал 21.06.2017 16:18
Быстрей всего здесь произошла ошибка по халатности в СМЭ или злой умысел.
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Возможно, это пропагандистская операция по невротизации людей, по схеме из фильма "Майор". В котором замначальника отделения полиции сбивает ребенка насмерть при матери, а следователь дает ей на месте преступления выпить "для успокоения нервов", после чего экспертиза обнаруживает, что она якобы была нетрезвая.
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То есть, цель может быть связанная не с предполагаемой ОПГ (преступница - жена осужденного на 10 лет), а с попыткой деморализации населения перед войной.
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С другой стороны, может существует жесткое правило, запрещающее одновременно сажать и члена ОПГ и его жену?
гость написал 21.06.2017 16:09
Sergo написал 21.06.2017 15:32
Максимальная скорость движения в жилой зоне или на дворовой территории в настоящее время составляет 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД).
Капнуть в пробу крови несколько капель спирта - чисто коммерческая операция. Кого последний раз за это расстреляли?