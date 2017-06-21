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Московский листок

Счетная палата выявила за год бюджетных нарушений почти на триллион рублей

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 0

Счетная палата выявила за год бюджетных нарушений почти на триллион рублей

Счетная палата РФ по итогам 2016 года выявила 3845 нарушений при использовании средств бюджета на общую сумму в 965,8 миллиардов рублей, что на 87% больше аналогичного показателя 2015 года, говорится в отчете аудиторов.

«Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 965,8 млрд. руб.», - цитирует RNS отчет СП.

При исполнении и формировании бюджетов совершено 1,68 тыс. нарушений на 488,3 млрд руб. В том числе 121 нарушение на 45,9 млрд руб. при формировании бюджетов. При исполнении бюджетов совершено 1,39 тыс. нарушений на 433,5 млрд руб.

В СП отмечают, что основная часть выявленных нарушений при исполнении бюджета совершена в области госзакупок, их доля - 56%, или 541,3 млрд руб. Второй областью с наибольшим количеством выявленных нарушений стало ведение бухгалтерской отчетности и учета – 35%, или 339,3 млрд руб.

Также Счетная палата выявила случаи нецелевого использования бюджетных средств в 2016 году на 1,1 млрд руб. При этом неэффективность использования федеральных и иных ресурсов оценена аудиторами в 33,3 млрд руб.

 



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