Минэкономразвития обнаружило резкий рост российской экономики

Рост ВВП России в мае текущего года ускорился до 3,1% по сравнению с 1,7% в апреле, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. При этом за январь-май 2017 года ВВП РФ, по оценке министерства, вырос на 1,3% в годовом выражении.

"Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все основные отрасли экономики - обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство. За январь-май рост ВВП оценивается в 1,3%", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, в I квартале ВВП вырос в годовом исчислении на 0,5%. Экономика растет второй квартал подряд, в IV квартале 2016 года ВВП вырос на 0,3%, а в течение двух лет до этого сокращался.

Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы населения в мае снизились на 0,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Аналогичные доходы за период январь-май 2017 года снизились на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что рекордный за 5 лет рост российской экономики совпал с переподчинением Росстата Министерству экономического развития, глава которого ранее раскритиковал отчет статистического ведомства за январь-февраль 2017 года.