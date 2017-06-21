Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минэкономразвития обнаружило резкий рост российской экономики

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 6

Минэкономразвития обнаружило резкий рост российской экономики

Рост ВВП России в мае текущего года ускорился до 3,1% по сравнению с 1,7% в апреле, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. При этом за январь-май 2017 года ВВП РФ, по оценке министерства, вырос на 1,3% в годовом выражении.

"Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все основные отрасли экономики - обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство. За январь-май рост ВВП оценивается в 1,3%", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, в I квартале ВВП вырос в годовом исчислении на 0,5%. Экономика растет второй квартал подряд, в IV квартале 2016 года ВВП вырос на 0,3%, а в течение двух лет до этого сокращался.

Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы населения в мае снизились на 0,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Аналогичные доходы за период январь-май 2017 года снизились на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что рекордный за 5 лет рост российской экономики совпал с переподчинением Росстата Министерству экономического развития, глава которого ранее раскритиковал отчет статистического ведомства за январь-февраль 2017 года.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
? написал 21.06.2017 17:59
Добывающая промышленность понятно - нефть газ. А обрабатывающая промышленность? Лесопилки
Ответить
Россияне сейчас конкурируют с азиатами и африканцами по дешевизне рабочей силы.
Семен Петрович написал 21.06.2017 17:54
После 40-процентной девальвации рубля российские зарплаты впервые с царских времен значительно ниже, чем в Китае.
Ответить
разумеется проще подгонять сводки росстата чем экономику хоть как-то оживить
Феликс написал 21.06.2017 17:48
Что Орешкин , что Улюкаев - разницы нет. Один и тот же киздеж про вставание с колен.
Ответить
(без названия)
ТФК написал 21.06.2017 17:28
Говорят в министерство экономразвития Чубайсовские нанотехнологи внедрили программу аналогичную ловле покемонов.
Вот и результат. НАШЛИ!!!
Ответить
Ого!!!
Ухтынате написал 21.06.2017 17:28
Вокруг ни одного живого предприятия, а ухтынате рост.
Ответить
(без названия)
питер написал 21.06.2017 17:21
Орешкинское вранье
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Запад готовится взорвать РФ изнутри &#8211; и ввести войска?
Запад готовится взорвать РФ изнутри – и ввес...
21.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минэкономразвития обнаружило резкий рост российской экономики (6)
Счетная палата выявила за год бюджетных нарушений почти на триллион рублей (2)
Повторная экспертиза подтвердила, что сбитый под Москвой 6-летний мальчик выпил бутылку водки (7)
Евгения Васильева стала секретарем Сердюкова (12)
В Кремле пообещали ответить на расширение санкций США (5)
В Прикамье мужчина убил участника ДТП и закопал его вместе с машиной (5)
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе и счетах высших чиновников (6)
Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов (10)
В России резко сократилось строительство жилья (4)
Всей системе власти в РФ требуется судебно-медицинская экспертиза (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: От Макрона ушли четыре министра
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Материал из Харькова
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: День рождения Урбантины
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я бы не был бы так уж уверен на месте ВВП,впрочем это он не для меня сказал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss