Счетная палата раскритиковала российскую реформу здравоохранения

Оптимизация здравоохранения в ряде регионов проводилась "бездумно" и не принесла "того экономического эффекта, который должен был быть от этого получен", заявила Голикова в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, оптимизация не привела к повышению зарплаты врачей, в 2016 году объем средств ФОМС, которые направляются субъектами на заработную плату, сократился примерно на 191 млрд рублей.

«Оптимизация должна была привести к повышению заработной платы врачей, но, к сожалению, то, что мы сегодня видим по отчетным данным, мы получили свежие отчетные данные за 2016 год, у нас объемы средств, которые направляются за счет средств ФОМС субъектами на заработную плату в 2016 году, сократились на 191 млрд. Это очень существенная сумма. Это практически, по-моему, 19%", - цитирует RNS Голикову.

Она отметила, что в 2016 году расходы на лекарственное обеспечение возросли практически в два раза, при том, что количество выписанных рецептов сократилось на 2,1 млн., а стоимость одного рецепта возросла на 25%.

По словам Голиковой, в результате оптимизации на 47 млн сократилось количество посещений гражданами России врачей, на 254 тыс. уменьшилось число вызовов скорой помощи.

Отметим, что согласно данным опроса фонда независимого мониторинга «Здоровье», три четверти (75,6%) медработников считают следствием оптимизации снижение доступности медпомощи для населения, две трети (65,5%) — рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях. Более половины (60,9%) врачей и медсестер считают, что их нагрузка за 2016 год и I квартал 2017 года возросла, а 77,5% респондентов связывают это с оптимизацией поликлиник и больниц. При этом абсолютное большинство (92,7%) медперсонала уверено, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки негативно отражается на качестве оказываемой ими помощи.

По данным Счетной палаты России, только в этом году в ходе оптимизации будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано. Всего к концу 2018-го по сравнению с 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник — на 7,2%. С 2012 по 2015 год в России в результате оптимизации обеспеченность населения практикующими врачами снизилась на 2%, число коек уменьшилось на 11%, в сельской местности фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов стало меньше на 5%, а участковых больниц — на 24%. При этом поток пациентов увеличился на 0,6%.