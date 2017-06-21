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Московский листок

Колокольцев подтвердил результаты повторного теста крови "пьяного" ребенка

Опубликовано 21.06.2017 в разделе комментариев 2

Колокольцев подтвердил результаты повторного теста крови "пьяного" ребенка

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил, что результаты повторной судебно-медицинской экспертизы крови сбитого в Балашихе ребенка, полностью совпали с первыми данными, согласно которым шестилетний мальчик в момент ДТП был сильно пьян.

"Насколько я знаю, что вторичный результат, он совпадает с первым",- сказал Колокольцев в среду в эфире телеканала Россия 24 (ВГТРК).

Как передает Интерфакс, представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина также подтвердила, что в крови мальчика обнаружен этиловый спирт в количестве 2,7 промилле. По ее словам, следствие выясняет, при каких обстоятельствах ребенок мог употребить алкоголь.

Ранее компетентный источник сообщил агентству, что повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме погибшего ребенка. "Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь отец погибшего ребенка заявил об отсутствии алкоголя в его крови ребенка до инцидента.

"Я пять минут назад звонил следователю, и он сказал, что результатов экспертизы нет, результаты не готовы», - цитирует РБК Романа Шимко.

По его словам, он видел сообщения о том, что повторная экспертиза подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика. «Но я уверен, что результаты не совпадут», — сказал он, отметив, что алкоголя в крови мальчика не было. «Есть разные способы, как его туда можно закачать в организм мертвого человека, что и было сделано», - уточнил отец ребенка.

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Всего комментариев к статье: 2
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все правильно - эксперта трогать нельзя
корнхолио написал 21.06.2017 19:20
ибо он, если развяжет язык, может много о чем поведать. Так что - своих не здаем и все такое. Слава великому ПУ!!!!!!!!
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(без названия)
раша достигла написал 21.06.2017 19:05
рекордоффф ГИНЕСА
-6 лет -выпивает пацан о,5литра ВАДЯРЫ и бросается под авто неззащитной девушки,
которую он хотел
ОБЕСЧЕСТИТЬ
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