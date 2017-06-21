Питерские чиновники уверяют, что российская семья может накопить на трехкомнатную квартиру менее чем за семь лет

Средней петербургской семье из трех человек потребуется всего лишь шесть лет и девять месяцев чтобы накопить денег на покупку трехкомнатной квартиры площадью 54 кв. м., заявил в ходе заседания городского правительства глава жилищного комитета Валерий Шиян. По словам чиновника, средний доход на каждого члена семьи в Петербурге в настоящее время составляет 41 тыс. 500 рублей.

«То есть 50% дохода, или 62 тыс. 200 рублей семья могла откладывать. Таким образом, за 81 месяц, или 6 лет и 9 месяцев семья накопит около 5 млн 38 тыс. рублей. Это как раз стоимость квартиры площадью 54 кв. метра», - цитирует Шияна агентство "Росбалт".