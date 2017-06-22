Елбасы - человек аэропорт!

Правительство Республики Казахстан постановляет: переименовать Международный аэропорт Астана в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», говорится в опубликованном документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

До этого, еще с 2013 года, депутаты правящей партии Нур-Отан предлагали переименовать Астану в Нурсултан и в Елбасы. Пока остановились на столичном аэропорте.

Количество памятников и бюстов Назарбаева, парков, алей и улиц в разных городах Казахстана растет в геометрической прогрессии. Не мудрено, что переименовали и аэропорт.

Культ личности Назарбаева сейчас зашкаливает в стране, всё больше напоминая аналогичный культ другого бывшего первого секретаря компартии Туркменской ССР Сапармурада Ниязова, названного Туркменбаши.

Данное переименование столичного аэропорта происходит на фоне бесславного ЭКСПО – 2017, который уже раскритиковали даже соседние главы государств, как затратный и никчемный.

Эта кампания по возвеличиванию Елбасы идет при полном закручивании гаек внутри страны, когда закрыты все оппозиционные партии и движения, в том числе и старейшая Компартия Казахстана, когда по суду ликвидировано свыше 400 профсоюзов, а любое выступление протеста приравнивается к преступлению.