Сообщают: «Президент РФ Владимир Путин считает, что переход России к цифровой экономике с опорой на частные инвестиции позволит ей к 2020 году выйти на опережающие мировые показатели темпы роста».

«Цифровая» экономика? А это что за новая лабуда?

Экономик всего две - плановая и безмозглая. И экономика «с опорой на интернет» к плановой экономике отношения явно не имеет, следовательно, это лабуда из разряда безмозглых.

Экономисты, блин!

В моё время при подаче на рассмотрение любого предложения, необходимо было рассчитать его ожидаемый экономический эффект, и без этого расчёта никто не стал бы такое предложение рассматривать. Мало этого, в дальнейшем (после внедрения предложения) определялся реальный экономический эффект, и уже по нему судили, стоит ли благодарить авторов этого новшества.

Сегодня забыто даже понятие «эффект», никто ничего не считает, и какая бы моча в голову ни стукнула, какой бы проходимец своё предложение не подал, а дебилы в Думе и правительстве за это предложение проголосуют и деньги выделяют.

И как-то даже не удивляет, что:

«Около трети государственных программ признаны неэффективными самим правительством, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся. Треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим правительством признаны неэффективными», - сказала она».

Это как?? Это что за такое «правительство»? И через четверть века всё ещё «хотели, как лучше, а получили, как всегда»?? Перед принятием этих «программ» никто не удосужился хотя бы прикинуть, каков будет от них эффект? Некогда министрам было оценивать эффект - хватали взятки и «откаты», да и про «цифровую экономику» делали бла-бла-бла?

Это дико, но это практика сегодняшних «государственных деятелей».

Академически говоря, дело не только в России, поскольку не только в России, но и во многих иных странах вся суета законодателей несёт сплошные убытки, но никто даже не собирается оценивать их эффективность. Должен сказать, что это прекрасная тема для диссертации по экономике - диссертанту нужно взять подряд все законы и постановления, принятые законодателями за определённый период, и просчитать, во что они обошлись обществу.

Конечно, особенно впечатлят такие страны, как Украина. Можно начать прямо с обеспечения Верховной Радой государственного переворота 2014 года и принятия последовавших за переворотом законов. Диссертанту только и остаётся подсчитать эффект:

- закон о языке и последовавшие потери Крыма и Донбасса - столько-то миллиардов гривен;

- прекращения подачи воды и электроэнергии в Крым - столько-то миллиардов гривен;

- прекращение железнодорожного сообщения с Донбассом и Крымом - столько-то миллиардов гривен;

- отказ решать вопросы с Донбассом - столько-то тысяч убитых граждан и столько-то миллиардов гривен;

- разрушение памятников Ленину и Советской эпохе и переименование населённых пунктов - столько-то миллиардов гривен;

- разрыв экономических связей с Россией - столько-то миллиардов гривен;

- блокада торговли с Донбассом - столько-то миллиардов гривен…

Эти же мероприятия все элементарно считаются. Потом разбросать эффект от них на количество граждан Украины и каждый украинец увидит, на сколько он был бы богаче, если бы в Киеве не было ни этих депутатов, ни этого президента. А так - без расчёта экономического эффекта законотворческих деяний - получается, что банда этих преступников как-то нужна народу Украины, и нужна не в тюрьме, а в правительственных зданиях Киева.

Такая же ситуация и в Russia, с которой я и начал.

«Законотворчество» Думы - это точно такой же, как и в Киеве, сплошной тупой поток «запретительства», даже без попыток оценить, а что это запретительство даёт и сколько оно стоит гражданам. Вот на момент написания статьи:

«С 1 июня в России вступил в силу запрет на работу водителем без прав российского образца. Такой запрет был одобрен еще в 2013 году, но с тех пор неоднократно откладывался.

…Теперь в России нельзя работать наемным водителем или заниматься частным извозом, не имея российского водительского удостоверения. За допуск водителей с иностранными правами за руль для сотрудников компаний предусмотрен штраф 50 тысяч рублей.

«МВД прежде всего и органы исполнительной власти субъектов должны будут экстренно наладить работу по пересдаче прав и приему экзаменов. Другого ничего не остается», — заявил Лысаков».

Есть украинская поговорка: «Сорок лет не было урожая на мак, а голода не было». Кому эти иностранные водительские права мешали? У нас что - идут демонстрации владельцев отечественных водительских прав с требованием допустить их до той работы, на которой работают водители-иностранцы? Ничего подобного нет. Тогда зачем этот запрет?

Ответ один - чтобы менты и прочие хищники могли содрать с этих водителей дополнительные деньги. А расплатится кто? А расплатимся мы, граждане Russia. Расплатимся повышением цен на транспортные услуги, и экономический эффект от данного законотворчества считается очень просто.

Нет проблем подсчитать эффект и от других законов. Вот, к примеру, мой любимый закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Борцуны с курением хвастаются успехами в Википедии: «До вступления в силу в 2013 году запрета на курение в общественных местах, в России курило 39,1 % взрослого населения, в том числе среди мужчин — 60,2 % (30,6 миллиона), среди женщин — 21,7 % (13,3 миллиона); пассивному курению были подвержены более 50 % взрослого населения.[2]… По данным Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, в России с 2009 года на 6 % снизилось потребление табака, а число курильщиков сократилось на 10 миллионов человек».

Во!

Однако напомню, что курение является лекарством, применяемым для ослабления психических стрессов, во время войны табак, как антидепрессант, в обязательном порядке выдают солдатам и офицерам действующих армий. Раз Дума затруднила нуждающимся гражданам России использование этого лекарства, то, во-первых, должно возрасти потребление других лекарств, не так ли? Да, так.

Читаем: «В России объемы продаж антидепрессантов за первые четыре месяца 2017 года возросли на 25%, а успокоительных — на 11% относительно того же периода прошлого года… Всего с января по апрель аптеки продали 965 млн упаковок антидепрессантов и 2,9 млрд пачек успокоительных средств. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group, пишут «Известия»».

Эти количества лекарств легко рассчитываются в деньгах, поэтому можно оценить, сколько заработала фармацевтическая мафия от принятия Думой этого закона.

Кстати, это возросшее потребление лекарств идёт на фоне непрерывных сообщений, что рейтинг путина уже зашкаливает. Вот так наш народ и живёт - порадуется при виде путина, валидола пососёт, и снова радуется.

Но зато, скажут мне, пусть народ и валерьянкой от стрессов отпаивается, но зато народ стал меньше болеть и умирать. Во!

Вы что - совсем ку-ку? Ну как запретом лекарства (курения) можно сократить заболеваемость? Возьмём тот же рак.

Более свежих данных у меня пока нет, а данные за 2015 год такие: «Минувший 2015-й год показал очень негативную тенденцию к росту онкологических заболеваний в Российской Федерации, сообщили специалисты из Росстата. Всего за одиннадцать месяцев смертность от рака возросла на 4,1 процент (в сравнении с 2014-м годом)». Росстат сообщил суммарно за 2015 год: «Внезапно возросло число раковых больных в Российской Федерации и на сегодняшний день смертность от этих тяжелых недугов составляет 15,5 процентов». Ничего себе! Приняли закон, обеспечивающий рост раковых заболеваний, и «внезапно»?!

А поскольку раковые больные всё своё имущество продают, чтобы купить дорогущие лекарства для лечения, то представляете, как наживается на борьбе с курением фармакологическая мафия? Разумеется, с помощью депутатов Думы и борцунов-энтузиастов. (Энтузиасты борются с куренем по велению своего могучего ума).

В результате такой борьбы с курением, по данным ВОЗ, уже через год после этого закона - в 2014 году, по числу смертей от рака лёгкого Россия перебралась с жалкого 43-го места в мире в 2011 году – 25,0 умерших в расчёте на 100 тысяч жителей, на 29 место с 28,91 умерших в расчёте на 100 тысяч жителей. Если считать число жителей в Russia в 140 миллионов человек, то закон о борьбе с курением увеличил в России смертность только от одного вида болезней - рака лёгкого - на 5,5 тысяч человек в год. А в 2015 году, как видите, смертность ещё увеличилась на 4,1%.

Экономический эффект от принятия Думой закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» легко считается - эти 5,5 тысяч дополнительно умирающих каждый год граждан России до пенсии не дожили, а это огромная экономия пенсионного фонда! Во, какие у нас депутаты молодцы!

Причём, законодатели Russia отличаются, разумеется, присущей фашистам тупостью, но от них не далеко ушли, скажем, законодатели Великобритании. Наоборот, те начали основательную борьбу с курением гораздо раньше Рашки:

«В 2006 году Правительство Великобритании приняло закон о запрете курения в общественных местах. В этом же году запрет вступил в силу в Северной Ирландии и Шотландии.

В Англии, как и во многих других странах борющихся с курением, нельзя появляться с сигаретой во многих общественных местах. Нельзя курить в образовательных и медицинских учреждениях. Так же запрещается курить в местах общественного питания и в других общественных. Стоить отметить, что Правительство Англии запретило появляться актеру на сцене с сигаретой. Во многих странах все эти законы не распространяются на интернаты или тюрьмы. В Великобритании же в тюрьме нельзя курить, разрешается только в личной камере. Так же в отличие от других стран в этой нельзя курить у себя дома и даже на улице.

…Руководители учреждений должны нести ответственность за соблюдение данного закона. Они обязаны оповестить всех сотрудников и посетителей о запрете курения, а так же контролировать его выполнение. Если в помещении учреждения не будет предупреждающих знаков, то руководителя оштрафуют на сумму от 200 до 1400 долларов.

Если в организации будет курить сотрудник, то он будет оштрафован, так же как и руководитель учреждения. Руководитель компании в этом случае может получить штраф в 3500 долларов.

Стоимость сигарет в Великобритании колеблется от 10 до 16 долларов за пачку».

Во, идиллия!

За исключением.

Если по данным ВОЗ смертность от рака лёгкого в Russia в 2014 году была 28,91 умерший на 100 тысяч жителей, то в Великобритании 31,40 (в США - 35,04). Мало этого (данные за 2015 год): «Британские ученые вынуждены были пересмотреть прогноз о заболеваемости раком в стране в сторону ухудшения. Согласно новым данным, в ближайшие десятилетия онкологические заболевания могут развиться у 50% жителей страны, родившихся после 1960 года.

Ранее ученые утверждали, что в будущем онкологические заболевания угрожают приблизительно каждому третьему британцу, однако, согласно новым данным, рак может развиться у каждого второго жителя страны, которым в настоящее время исполнилось 54-55 лет. Для тех, кто родился до 1960 года риск остается неизменным».

Если вы поняли эти числа, то мало того, что и в Великобритании заболеваемость раком не только не остановлена борьбой с курением, но и продолжает безудержно расти. Этих данных уже хватит умному человеку, но и это не всё. Главное то, что старые курильщики, на которых ещё не топтались борцуны с курением, меньше подвержены риску заболеть раком, нежели молодые - родившиеся после 1960 года. Которые вообще не курили.

Так вот.

Предположим, что в России уже действовал бы закон, предлагаемый ИГПР ЗОВ, по которому каждых выборах, каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получал бы проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором было бы три строчки: «Достойны поощрения», «Достойны наказания» и «Без последствий». И если большинство избирателей решило бы отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставила бы свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если бы большинство избирателей решило поощрить власть, то президент или каждый член Федерального собрания стал бы Героем России. Но если бы избиратели решили «Достойны наказания», то президент или каждый член Федерального собрания сели бы в тюрьму на срок своего пребывания у власти.

Вот и скажите - при наличии такого закона, стали бы депутаты Думы, не разобравшись с эффектом, тупо нажимать на кнопки для принятия законов? В том числе, и закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»?

Гарантирую! Не только не стали бы, но и ни одного депутата из тех, кто сегодня сидит в Думе, в ней бы не было.

Были бы другие, ответственные люди.