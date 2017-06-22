Путин научил педагогов любить родину

Утрата патриотизма - первый шаг к глобальной катастрофе, уверен президент РФ Владимир Путин. "(Утрата патриотизма - ) Чрезвычайно опасная вещь, это первый шаг к глобальной катастрофе, - заявил он на встрече с педагогами. - Мы с вами не можем этого допустить ни в коем случае".

Где-то после 15-го года у власти Брежнев тоже начал говорить презабавные вещи. Так что и с Путиным ничего удивительного - пора...

Что это за такой обязательный патриотизм?

В Конституции РФ есть такая статья 62:

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

В двух словах ее можно охарактеризовать как статью о необязательности патриотизма. Хочешь - будь патриотом, а не хочешь - не будь. Но президент Путин, видимо, на юрфаке ЛГУ изучал совсем другую конституцию, а потом ему уже некогда было заниматься глупостями.

Иначе бы он не так давно не объявил патриотизм... национальной идеей России! То есть, по сути, заявил новую государственную идеологию. Хотя в Конституции РФ есть статья 29, в которой есть пункт 3:

"Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них".

Надо понимать, патриотизма это тоже касается?

Это не говоря уже о статье 13 основного закона:

"Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

И патриотизма это тоже касается. Хочешь быть патриотом - будь, не хочешь - не будь, никто тебя к патриотизму, как и к любому другому "изму" принуждать не имеет права!

Или имеет?

Ответ на этот вопрос опять же дает Конституция РФ, во второй статье которой сказано:

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью".

Не государство, не общественный строй, не страна даже, не реки, леса и озера, а человек! Более того, возможно, для господина президента это может быть и неожиданностью - у этого человека есть еще и права, и свободы, которые тоже являются высшей ценностью!

А вот бред, который несут некоторые сильно засидевшиеся в своем кресле деятели, ценностью не является - ни высшей, ни вообще какой-нибудь.

"Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: "Долг спеши, солдат, скорей исполнить свой, даже если смерть витает над тобой!" (Ярослав Гашек, "Приключения бравого солдата Швейка")

Анатолий Баранов