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Московский листок

Святой Николай ставит рекорды

Опубликовано 22.06.2017 автором в разделе комментариев 1

церковь мощи
Святой Николай ставит рекорды

Очередь к мощам Николая Чудотворца в среду начинается вблизи станции метро "Фрунзенская", она растянулась приблизительно на 2,5 км, сообщает штаб по организации паломничества. Организаторы отмечают, что, по предварительной оценке, время нахождения в очереди - 6,5 часов. По состоянию на 20 июня число верующих, приложившихся к ковчегу с мощами Николая Чудотворца, составило 928 600 человек.

Я внимательно наблюдаю за поклонением мощам Николая Угодника и непрерывно нахожусь в полном недоумении. Миллион уже практически отстояли в многочасовых очередях и преклонились, так сказать!

В Москве роживает порядка 12 миллионов человек. Я в том числе проживаю. У меня множество знакомых, но вот ни одного не знаю, кто бы отправился стоять за мощами целый день. Ни одного! А это статистически значимо.

С другой стороны - очередь видна. Здоровая такая очередь. Может, "карусель", навроде избирательной? Такое у нас кругом жулье, что не удивлюсь...

Но меня как "инженера человеческих душ" интересуют больше мотивы. Ну зачем?

К христианской вере, даже в православном ее варианте это прямого отношения не имеет. Нигде в Библии вы не найдете призывов поклоняться трупам праведников. Сам Иисус к погребальной тематике относился вполне скептически: "Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов". Ну и по известной причине собственного трупа для поклонения не оставил.

Откуда вообще взялась эта диковатая традиция в христианстве, ставшем венцом поздней античности?

Актом какого-то особого патриотизма это тоже не является - св.Николай был, как известно, греком. Мощи его привезены согласно договоренности патриарха Кирилла с папой Франциском, из Италии, где спокойно лежали сотни лет. Мне даже интересно, в порядке алаверды наши какие-нибудь мощи в Италию не свезут? Мне было б интересно, станут итальянцы по 6,5 часов стоять при плохой погоде, чтобы приложиться к какому-нибудь св.Сергию Радонежскому или св.Александру Невскому?

Я, кстати, к мощам евангелиста Марка в Венеции очередь отстоял - минут пятнадцать, на пике туристического сезона. Но плохо себе представляют, чтоб очередь тянулась от собора св. Марка куда-нибудь к вокзалу, построенному т. Муссолини - насчет святого Иоргена, правда, не поручусь...

И откуда у нас столько бессмысленного и даже почти безумного какого-то благочестия? Чтоб эта духовность отражалась как-нибудь на преступности или массовом алкоголизме? Не сказал бы - в безбожные времена советской власти убийство в Москве было редкостью, а сейчас каждый день с десяток, да порешат. И откуда в Москве миллион благочестивых?

А если б в Содом и Гоморру вовремя подвезли какие-нибудь почитаемые мощи, там, поди, тоже бы очередь выстроилась? И стояли бы себе исторические города с гарантированным благочестием населения.

Может, и в Москве так? Посмотрит господь сверху - о, длинная какая очередь. И отавит нам долги наши... Такая военная хитрость, как надувные танки.

В общем, больше реликвий, хороших и разных. 

Интересно, а в очереди к мощам по карманам не тырят?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TO-Q-VAS-GDJT!!!& написал 22.06.2017 01:41
"И откуда у нас столько бессмысленного и даже почти безумного какого-то благочестия? "
- Таки от нормальных людей безумные вчонкины и бесноватые гав-нолики отличаются наличием больших тараканов в галаве! И чем люди гавнолигентнее - тем тараканов больше! Таки набираем "Гаити, двадцать дней в аду" и таки убеждаемся, что в этой стране много искренне верующих в какую-то там матерь, духовных и интеллигентных таки людей! То таки да!
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