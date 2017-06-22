Потенциально зелёную часть Садового Кольца вчера Собянин закатал в асфальт и бетон

Признаюсь, я против ксенофобского подхода к критике Собянина. Уж если ты пролетарий-интернационалист – то будь последователен даже в отношении к классовым врагам. Однако есть моменты, которые не спишешь на «чуждость» когалымца, на его дрянной вкус или незнакомство с Москвой или с Анастасией Раковой. Всё-таки не надо забывать, что он до внезапного получения «жетона» мэра от Димона – проработал тут достаточно годков в Администрации президетов, чтобы присмотреться к Москве и москвичам.

Но вот давайте теперь смотреть вместе и без какой-либо предвзятости и снобизма. Имелось в Москве Садовое кольцо. И Собянин, и правительственные кортежи по нему ездили не раз. Кольцо довольно-таки непросто расширялось для… того чтобы загруженность его снизить. Целые эстакады и тоннели строили, как на Самотёчной, Калининском, Октябрьской и Таганке, например. Само собой, в процессе расширения Садового – сами сады были стёрты с лица Москвы, что есть безусловная утрата – но всё же век-то наступал ХХ-й, автомобильный и асфальт наступил на землю корней, так сказать…

В некоторых фильмах годов 1960-х можно видеть посреди Кольца ещё некоторые скверы и кущи – например, на Земляном Валу или вот у нас, на Садово-Каретной. Об этом я писал подробно в марте, фото приводил, какой там был лесок ещё в начале 90-х. Вот он, лесок...

Не поленюсь вновь дать подборку фотографий, добавив к ней вчерашнее фото. Вот это 1992-й, июнь, тот же участок, но вид сбоку.

Тут ещё зима 2017-го. Ничего не скажешь – оптимизация! Но хоть место для деревьев оставалось.

Услышал меня мэр (или кто там у него по озеленению? кстати, что они нас не читают и не смотрят - не надейтесь, в мэрии с прессой работают за огромные оклады и лопатят всё, включая соцсети)? Занялись участком-то! И вот, значит, услышал пожелания озеленения мои всевидящий мэр и... вопрос этого участка Кольца, едва ли не единственного, которое как раз можно было озеленить с минимальными затратами, был решён кардинально. Как кардинал Ришелье решил вопрос гугенотов. Была хотя бы земли полоска – но её зачистили, закатали сперва в бетон, а потом и в асфальт. Сверху серенькая плиточка! Вот такая красота получилась. Снимал специально с той же точки, что зимой. Вот же дурак-то я был, кликушествуя на "экибану", теперь и вовсе ни землинки, каменные джунгли. Выиграли всего полосочку для движения, а проиграли целый лес.

Повторяю – здесь можно было сделать зелёный участок Кольца, который бы вёл аж от Маяковки до Краснопролетарской/Каретного Ряда. Но сделали вот так красиво… Надо полагать, компенсировать такой урон, нанесённый и без того задыхающемуся от газа и пыли нашему участку Кольца – планируют по тротуарам.

Но вот я присмотрелся к технологии того, как готовят для зелёных насаждений гнёзда – и пришёл в ужас. Нет, в СССР, конечно, всё было плохо – но деревья под асфальтом находили землю, их корни не были ограничены чётко очерченным бетоном цилиндром. А теперь будут!

Причём – как вы полагаете, летом, в прогретом бетонно-плиточном аду как будут себя чувствовать деревья? Правильно: не будут они тут расти. То есть под видом такого «озеленения» Собянин и его уничтожители исторической Москвы – создают пыльный и непригодный для жизни ад, в котором зелень не приживётся, потому что ей некуда будет расти вниз, корнями. Можно в эти клумбочки насажать цветочков, конечно, и потом они так и сделают, чтоб хоть как-то глаза отвести…

Но зачем было уничтожать столь продолжительную полоску настоящей земли, в которой бы корни саженцев себя прекрасно чувствовали и не имели пределов-цилиндров?! А вот потому что «закапывать» бюджет Москвы, год за годом, эти господа хотят строго по проекту… И плитку выпиливают явно на дружественном мэру заводике, который в доле от такого проектирования. Это не коррупция - это распил уже на стадии планирования, аж белая пыль от того распила плитки глаза ест.

Вы ещё не видели, какой огромный шмат Кольца со стороны ГАИ и Делегатской они хотят отрезать в пользу пешеходной зоны (где ходить некому и незачем)? Так сходите и посмотрите - свои жаровни в бетоне для саженцев, овальные и круглые, они воткнули туда, где недавно была проезжая часть…

Идиоты, может? Нет, в своей буржуйской логике они действуют последовательно. Они хотят добавить столице элитности – но за счёт нашего бюджета и нашего здоровья. Ведь понятно, что борец с пробками создаёт настолько непроездные участки Кольца, вот сейчас их, на наших глазах и создаёт – что дышать мы тут будем выхлопами круглосуточно.

Выход только один – вытаскивать эту плитку (да, я же обещал вам показать, как они плитку на плитку меняют, как с жиру бесятся) и превращать её ломом в оружие пролетариата. По ЦАО и сейчас ходишь как в время боевых действий, пробираешься околицами. Никогда такого хаоса возле дорожных работ не было!

Да-да, я и тут вспоминаю СССР – когда пешеход имел всегда защищённый сверху крышей деревянный коридор, на который ни техника, ни рабочие не заступали. А что теперь? Они таскают стройматериалы по пешеходной зоне, грозя жизням прохожих. Коридорчики, что они из этих своих сеток сооружают – это ад для пенсионеров с плохим зрением, если они там не споткнутся и не заблудятся, это чудо. А вообще – уже сейчас видно, для кого эта «красота» такой ценой ущемления прав горожан делается. Вот помяните моё слово – если мы этот беспредел не переведём в возмездие их же плиткой, антураж послужит для очередного проезда Путина в Кремль на очередной срок. Только для одной съёмки это всё и делают. Зато мир увидит, как преобразила силовигархия Москву.

Что регионы, из которых выкачивают нефть, газ и налоги, а особенно регионы депрессивные – мечтают хотя бы об асфальте на разбитых дорогах (уж какая там плитка? Смешно!), на это элите плевать. Им главное чтоб на островке их и ближайшей челяди обитания было красивенько – почти как при царе, умученном революциями 1917-го.

Вот где кроется объяснение всех этих перемен, о которых москвичей спрашивать и не пытались. Господа как бы «воссоздают» некую Москву, какой бы она была при царях и капиталистах, с фонариками и мостовыми, если бы каток национализации и социализма не преобразил её в пролетарскую столицу. Верьте мне – Путин, погуляв по Дрездену, почему-то решил, что плиты уложенные на разбомблённые руины, это результат успешного функционирования ещё довоенного общественного организма Германии, что плиты – это из «раньшего времени». А лежат они в Дрездене действительно от окраин до центра идеально. Не то что собянинские, на которых, вроде и не замечая торчащих вверх углов, постоянно опасно спотыкаться приходится – а каждый дождь может усугубить риск падения пенсионеров, которые ноги поднимают невысоко…

А вот так приживаются деревца, которые я заснял зимой - два тополя у Нарышкинского сквера. Сходите и глянтье - стоят сухие. Я же предупреждал, что в морозы их сажать убийственно. А каждый стоит - 800 тысяч, из Германии везли аж. Но за сухостой заплатили из ваших карманов, и ещё заплатят...

Но что все эти жалобы москвичей Собянину? Ему сказали сделать красивый антураж к 2018-му, он и старается. А кто тут живёт и что думает – для нейтронной бомбы нового срока его шефа уже мало интересно.

Да, правящий класс действует в тренде всего своего правления: централизация не только капитала, но и комфорта. Раньше всё было в СССР унифицировано, и асфальт одинаковый, и автобусы, и автоматы с газировкой - но это был не недочёт, а сила равенства. Теперь же буржуи-реваншисты, одурев от вседозволенности и сверхприбылей, Москву насильно превращают в место, которое будут ненавидеть ограбленные ради этой показухи регионы. Да и советское слово «показуха» тут уже не работает – это именно то, как принцип «надо делится» реализует нефтегазовая элита. Она научилась грабить недра страны после того как народ отказался от социалистической собственности через ваучеры – и вот пришла пора его, этот народ глупый, осчастливить так, как считает нужным элита.

Медицину оптимизировали – зато щедро залили и без того перегруженный, жаркий ЦАО бетоном. Подумайте, как ляжет новая плитка на песок, если сам песок лежит на бетоне, а воде некуда через песок впитываться? Это будет кошмар и колдобины - ясно на стадии укладки. И насколько станут тяжелее тротуары легко рассчитать. Карстовая обстановка в ЦАО очень тревожная: просадки идут постоянно, и порой уходят под асфальт целые дома, как было в 1998-м на Большой Дмитровке. Провал тогда заливали бетоном долго - вместе с провалом метростроевский щит погребли. Но кто это помнит, кроме Москвина-Тарханова? Им плевать – нужна картинка к 2018-му, времени прошло порядочно. Провалившийся вместе с домом джип (почти напротив Института марксизма-ленинизма, РГАСПИ теперь) никто не помнит. Там построен монолит-новодел, имитирующий провалившийся домик. Прошлогодние потопы в центре – ничему не научили мэрию, и она не прочищая ливневую канализацию продолжает засорять ЦАО песком, пылью и перегружать его тротуары… Что ж – как и чудовищная оптимизация показанного мной участка Кольца, это всё им аукнется.

P.S.

Кстати, я решил уже не ограничиваться словом критики, а идти в муниципальные депутаты. На революционной Красной Пресне, реновация дала нам там хорошее поле для агитации. Кто поддержит - спасибо. Но это будет программа беспощадной борьбы с ублюдками, изуродовавшими столицу и планирующими грабить и уродовать её вновь, предупреждаю.

Стойкое есть ощущение, что всех нас, москвичей, как поместили столичные чинуши-миллионеры за эту решётку - так там и оставят, если мы на такое воздействие наглое не ответим противодействием явным...