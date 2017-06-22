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Московский листок

Суд арестовал восемь квартир экс-главы Удмуртии и его дочери

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 1

Суд арестовал восемь квартир экс-главы Удмуртии и его дочери

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество, принадлежащее бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву и его дочери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Обеспечительный арест наложен на квартиру Соловьева в Ижевске и дом в деревне Каменное. Также арестованы семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, которые находятся в собственности его дочери", - сказала Царева в четверг.

Также, по ее словам, арест наложен на автомобиль, принадлежащий другой дочери Соловьева.

Глава Удмуртии Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставлен в Москву. Президент РФ Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия. В настоящий момент Соловьев находится под арестом - 31 мая ему был продлен срок содержания под стражей до 4 сентября. Как сообщалось, на заседании суда следователь заявил, что Соловьев дал признательные показания.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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........ . . написал 22.06.2017 11:34
ну, как говорится не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где суд арестовывает.
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