Жертвы польской шляхты стали убитыми "оккупантами"

В Польше археологи обнаружили массовое захоронение. Ученые предполагают, что скелеты принадлежат русским солдатам. Как сообщает британский таблоид Daily Mail, кости погибших лежат на этой земле примерно 150 лет. На месте захоронения обнаружено почти 80 скелетов. Всего в том бою погибло почти 200 человек. По некоторым данным, они были убиты "польскими военными" во время битвы в 1863 году. Тогда еще 282 человека были взяты в плен.

Очень даже интересно, где это они нашли "польских военных" в 1863 году, когда еще в 1797 году Речь Посполитая перестала существовать, и была разделена между великими европейскими державами, в том числе и Российской империей?

Странная логика, сепаратисты в Чечне или на Донбассе - это везде "сепары", инсургенты, а вот в Польше - "военные"... Хотя на регулярную армию сепаратистские формирования польской шляхты походили мало, в отличие, скажем, от реально регулярных армий ДНР и ЛНР.

Весьма непросто называть Польское восстание 1863-64 годов "народным" - как раз крестьяне часто выступали против шляхетского восстания, за что подвергались сепаратистами жестоким репрессиям. По информации «Московских Ведомостей», на 19 сентября 1863 года количество только повешенных поляками достигало 750 человек. По данным III отделения Императорской канцелярии, за весь 1863 год повстанцы казнили 924 человека.

Для сравнения - "жестокий" диктатор Муравьев казнил 128 человек, причем после тщательного судебного разбирательства. Всего из около 77 тысяч повстанцев различного рода уголовным наказаниям было подвергнуто лишь 16% их участников, тогда как остальные сумели вернуться домой, не понеся наказания.

Официальные потери российских регулярных войск в период 1863-1865 годов составленные по донесениям определяются в 8.311 человек — из них погибших непосредственно от боевых действий (убитых в бою и умерших от ран) 1220 человек, умерших от болезней и по иным не боевым причинам — 2810 человек, раненых 3416 человек, пропавших без вести или дезертировавших 438 человек, пленных не менее 254 человек.

Эти данные никак не "бьются" с информацией польских археологов - получается, что только в одном сражении поляками было взято в плен больше, чем оказалось в плену за весь период восстания по данным российской стороны. Не очень верится и в то, что только в одном сражении русская армия потеряла одну шестую от всех боевых потерь кампании. Тем более, что речь шла не о "битве", а об обозе, попавшем в засаду под Жиржином. Командовал обозом поручик, что тоже не соответствует мнимой численности отряда в 500 человек, который сопровождал груз в 400 штуцеров...

Более вероятно, что 80 трупов с искаженными и изувеченными останками - это жертвы пыток и казней, которыми грешили "кинжальщики", как называли в то время повстанцев.

Все это объясняется тем, что сословное, дворянское царское правительство не испытывало классовой ненависти к польским дворянам, восставшим против империи. Поляков ссылали в отдаленные области, где они получали возможность даже занимать должности на государственной службе. Отправленным на бессрочную катрогу полякам уже через 2 года была объявлена амнистия, а тем, кто остался в заключении, срок сокращен до 10 лет. Это сильно контрастирует со зверским подавлением крестьянских восстаний в "коренной" России, с массовыми экзекуциями, клеймлением и реально бессрочной каторгой.

А 80 замученных и убитых представителей "простонародья" будет теперь выданы за погибших "оккупантов". Несмотря на то, что есть версия - этих людей похоронили живыми...

А.Б.