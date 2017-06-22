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Московский листок

В ночь на 22 июня в Кирове вероломно сожжён автомобиль начштаба Навального

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 0

коррупция криминал либералы навальный киров
В ночь на 22 июня в Кирове вероломно сожжён автомобиль начштаба Навального

В Кирове в ночь на 22 июня кто-то поджег автомобиль местного правозащитника Артура Абашева, координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Инцидент произошел через несколько часов после начала работы штаба. Абашев уверен, что эти события связаны, сообщает местное издание "7x7". 

"21 июня мы начали работу штаба Навального в Кирове и этим же вечером мне поджигают машину", - сообщил Абашев. По его словам, автомобиль Kia Sportage был припаркован возле его дома и загорелся вскоре после полуночи. Судя по кадрам с места происшествия, иномарка вряд ли подлежит восстановлению. 

"Есть свидетель поджога, поэтому я могу утверждать, что это был именно поджог, данные свидетеля и его слова записаны на диктофон, - подчеркнул Абашев. - Заявление с требованием найти виновного в поджоге и привлечь его к уголовной ответственности написано, объяснения даны, сотрудники полиции искали следы преступника с собакой, эксперты осмотрели место происшествия, изъяли улики". 

Вместе с тем Абашев заверил, что случившееся не скажется на работе штаба Навального и его собственной правозащитной деятельности. Абашев является членом региональной Общественной наблюдательной комиссии и активно борется за права заключенных.

Тем временем в Ленинграде правозащитник Динар Идрисов, который ранее был арестован на 14 суток, уже вторую неделю держит сухую голодовку, рассказала на своей странице в Facebook активистка Ирина Яценко. Идрисова ранее признали виновным в мелком хулиганстве после инцидента в Дзержинском районном суде, где он пытался заступиться за нескольких задержанных в ходе антикоррупционного митинга 12 июня.

"Он второй день терпит сухую голодовку. Вода в организм попадает только с лекарством от давления. Его требование: отправить в отставку руководство УМВД Санкт-Петербурга - Умнова, Власова, Подколзина и Федоренко - за нарушение закона по время акции на Марсовом поле", - пишет Яценко. 

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