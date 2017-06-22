Йеллоустоун приготовился к взрыву: появилось официальное заявление

В США активизировался Йеллоустоун, кальдеру супервулкана просто трясёт от землетрясений.
В связи с этим, университет штата Юта, на который возложена главная обязанность фиксировать и сообщать о всех сейсмических событиях в Йеллоустоунском парке, сделал официальное заявление.
“В период между 12 и 20 июня зафиксировано 464 землетрясения. Самое крупное - силой в 4,5 балла. Самые сильные толчки были на глубине 9 миль (14,5 километров) , самые слабые - на нулевой отметке. Только за неделю супервулкан выдал половину нормы от своей годовой сейсмической активности ”.
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СтарпЁр написал 22.06.2017 14:47
А заявление университета было не пугающим, а спокойным, мол, период между взрывами 640 тыс.лет и плюс 1000 лет туда, минус 1000 лет сюда, а может и более - не бойтесь.
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