Стену Трампа между США и Мексикой выполнят в стиле "хайтэк"

Президент США Дональд Трамп предложил оборудовать стену, которую он собирается построить на границе с Мексикой, солнечными батареями. Американский лидер пояснил, что таким образом конструкция сама себя оплатит, вырабатывая электроэнергию.

Об этой своей задумке Трамп рассказал накануне во время митинга в городе Сидар-Рапидс, штат Айова, сообщает Bloomberg. "Мы думаем о чем-то уникальном, мы говорим о южной границе. Много солнца, много тепла. Мы думаем о строительстве заграждения в виде солнечной стены, чтобы она создавала энергию и оплачивала саму себя", - разъяснил президент США свою идею.

Трамп отметил, что, "таким образом, Мексике придется платить гораздо меньше денег, и это хорошо". "Разве это не хорошо?" - спросил американский лидер участников митинга в Айове.

Президент-республиканец уточнил, что идея с солнечной стеной принадлежит ему, и сам себя за нее похвалил. "Подумайте об этом, чем выше она будет, тем она будет ценнее. Довольно хорошая выдумка, так ведь? Моя идея", - признался Трамп.

Напомним, в феврале в США апелляционный суд отказался восстановить иммиграционные ограничения, введенные указом президента Дональда Трампа для стран с преобладающим мусульманским населением, передает Reuters. Минюсту, который подавал запрос о снятии судебного ограничения, дан срок до конца понедельника для представления своего ответа на это решение.

Таким образом, у граждан семи стран, въезд которых в США пытался ограничить Трамп, эта возможность пока сохраняется. А противостояние двух ветвей власти усиливается. В апелляционном суде решение принимает коллегия из трех судей, и это придает судебному ограничению, которое в Сиэтле наложил Джеймс Робарт, дополнительный вес. Документы по делу опубликованы на сайте апелляционного суда, как сказано, ввиду большого общественного интереса к делу.

- Трамп не выдумал ничего нового, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - всё это было в госсливудском кино, и представлялось как новейший завод по переработке токсичных отходов в Африке за счёт энергии Солнца, но на деле оказывалось как раз башней, бастионом классового неравенства, под которым скрывался слив токсичных отходов в подземную реку, которая отравляла жизнь беднейших африканцев, а американский буржуй выкачивал миллионы из своей авантюры, прикрытой экологическим бла-бла, вот и новую свою стену трамп пытается как-то "социализировать", хотя она есть лишь воплощение, цементирование того социального неравенства, что царит в обеих Америках, - напомню, что и концлагеря как пик классовой войны европейской буржуазии против "унтерменшей" имели несколько проектёрских версий, в стиле модерн и даже ар-деко, но суть оставалась одной: наци с "лишним" пролетариатом расправлялись от имени класса-гегемона, буржуазии уже физически (см. документальный фильм "Обыкновенный фашизм").

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