Без объявления войны 22 июня Роскомнадзор заблокировал Гугл

Российская версия главной страницы поисковой системы Google 22 июня оказалась недоступна части пользователей в разных регионах страны. Проблемы начались около двух часов дня.
Как следует из реестра на сайте Роскомнадзора, адрес www.google.ru уже больше года находится в списке запрещённых страниц. Соответствующая запись по требованию Федеральной налоговой службы была сделана 14 июня 2016 года с пометкой «доступ к странице ограничивается».
- У меня давно есть подозрения, что в Роскомнадзоре работают какие-то не вполне здоровые на голову люди, - отметил главный реактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Жаров и Ампелонский стали какими-то аналогами Онищенко, только в своей сфере. Напомню, что месяц назад они дважды грозили закрыть ФОРУМ.мск за размещенную будто бы у нас рекламу Исламского государства в 2006 году, за 6 лет до его образования. На днях "наехали" на Телеграм. Теперь вот Цукерберга прижали... Кстати, послезавтра истекает срок ответа на мое официальное обращение к Жарову. Не ответит - буду обращаться в генеральную прокуратуру. Хотя по уму следовало бы к психиатрам каким-нибудь....
Роскомназдор "наехал" на Telegram
Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?
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яЙЙя написал 22.06.2017 16:49
Оо написал 22.06.2017 16:45
Всему свое написал 22.06.2017 16:42
Усек написал 22.06.2017 16:41
Курт 9 написал 22.06.2017 16:14
Надо пользоватся Яхой и яхуеть!