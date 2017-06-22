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Московский листок

Без объявления войны 22 июня Роскомнадзор заблокировал Гугл

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 5

Без объявления войны 22 июня Роскомнадзор заблокировал Гугл

Российская версия главной страницы поисковой системы Google 22 июня оказалась недоступна части пользователей в разных регионах страны. Проблемы начались около двух часов дня.

Как следует из реестра на сайте Роскомнадзора, адрес www.google.ru уже больше года находится в списке запрещённых страниц. Соответствующая запись по требованию Федеральной налоговой службы была сделана 14 июня 2016 года с пометкой «доступ к странице ограничивается».

- У меня давно есть подозрения, что в Роскомнадзоре работают какие-то не вполне здоровые на голову люди, - отметил главный реактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Жаров и Ампелонский стали какими-то аналогами Онищенко, только в своей сфере. Напомню, что месяц назад они дважды грозили закрыть ФОРУМ.мск за размещенную будто бы у нас рекламу Исламского государства в 2006 году, за 6 лет до его образования. На днях "наехали" на Телеграм. Теперь вот Цукерберга прижали... Кстати, послезавтра истекает срок ответа на мое официальное обращение к Жарову. Не ответит - буду обращаться в генеральную прокуратуру. Хотя по уму следовало бы к психиатрам каким-нибудь....

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
яЙЙя написал 22.06.2017 16:49
В принципе, ГУГЛ мог бы просто купить Путлерстан вместе с жаровыми и ампелонскими, включая Вову Плешивого - и закрыть вопрос.
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(без названия)
Оо написал 22.06.2017 16:45
Внимание! Яндекс, Однокласники контролирует ФСБ! А ГУГЛ путинским фашистам не захотел подчиниться!
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(без названия)
Всему свое написал 22.06.2017 16:42
Жаров и Ампелонский должны будут " сесть" при смене воровской власти!
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(без названия)
Усек написал 22.06.2017 16:41
Фашистское государство в действии! А еще других гав..м поливают с ТВ Шабашей!- Лицемеры!
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Праильно!
Курт 9 написал 22.06.2017 16:14
Ибо не скрепно руцким людям гуглить!
Надо пользоватся Яхой и яхуеть!
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