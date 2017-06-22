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Московский листок

Вооруженные силы Украины несут главные потери от самих себя

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 6

Вооруженные силы Украины несут главные потери от самих себя

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что около 500 украинцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой. Об этом говорится в статье министра «Стратегия гибридного мира» для «Украинской правды». Аваков подчеркнул, что это данные прокуратуры по состоянию на начало июня 2017 года.

Министр отметил со ссылкой на международную статистику, что 90-95 процентов участников боевых действий впоследствии имеют связанные с нервной системой и социальные проблемы, а около трети - посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства. 

- А что же наносит украинским бойцам такие тяжелые психологические травмы? - задается вопросом главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ведь официальная пропаганда говорит чуть ли не о "священной войне", называет ее "отечественной". Кругом один героизм и благородство... Ответ дает военный прокурор Украины Матиос - за этот же период ВСУ потеряла не менее тысячи человек убитыми и трех тысяч ранеными из-за небоевых потерь. Это уже не армия, а банда садистов и психопатов.



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
стоик792 написал 22.06.2017 16:53
Сколько русских послали пушечным мясом в Сирию?
Ради чего столько вдов и сирот на Руси?
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(без названия)
О статистике написал 22.06.2017 16:50
Навскидку из университетских лекций помню , что из ста участвовавших в боевых действиях до 70% попадают в категорию бедолаг , которые сопьются , сядут в тюрьму , самоубьются и т п. Понятно что статистика касается всех сторон.
Слава архитекторам новороссии! Не?
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Re: смерти героев , которые защищают свою Родину?
орп написал 22.06.2017 16:48
Защищают родину в петле?
Или под прицелом пьяного прапорщика?
Слава героям!
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(без названия)
Напомнило Афган написал 22.06.2017 16:44
Украина свои потери не секретит. Чего скрывать смерти героев , которые защищают свою Родину?
В Союзе афганские потери также никому не были известны. Пока не распался Советский Союз. Кто у нас там правоприемник Союза? История повторяется. Ждем и готовимся.
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Re: А потери ВС РФ засекречены
орп написал 22.06.2017 16:44
То есть украинских пропагандонов беспокоит, не что за дела в ВСУ и почему солдаты гибнут, а как там у москалей?
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А потери ВС РФ засекречены
Курт 9 написал 22.06.2017 16:27
И правильно, чего их считать, их же все равно нет, они в отпуске
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