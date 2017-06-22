Вооруженные силы Украины несут главные потери от самих себя

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что около 500 украинцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой. Об этом говорится в статье министра «Стратегия гибридного мира» для «Украинской правды». Аваков подчеркнул, что это данные прокуратуры по состоянию на начало июня 2017 года.

Министр отметил со ссылкой на международную статистику, что 90-95 процентов участников боевых действий впоследствии имеют связанные с нервной системой и социальные проблемы, а около трети - посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

- А что же наносит украинским бойцам такие тяжелые психологические травмы? - задается вопросом главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ведь официальная пропаганда говорит чуть ли не о "священной войне", называет ее "отечественной". Кругом один героизм и благородство... Ответ дает военный прокурор Украины Матиос - за этот же период ВСУ потеряла не менее тысячи человек убитыми и трех тысяч ранеными из-за небоевых потерь. Это уже не армия, а банда садистов и психопатов.