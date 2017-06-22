Путин разоблачил почтальона: он не голодный, а полуголодный!

Почтальон, который в ходе "Прямой линии" пожаловался президенту России Владимиру Путину на низкую зарплату, работает на полставки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов. Ранее в ходе "Прямой линии" с президентом ведущие зачитали обращение почтальона, который сообщил, что его зарплата в мае этого года составила 3600 рублей. Глава государства отметил, что есть федеральный закон, согласно которому заработная плата работников не может быть установлена ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сегодня размер МРОТ составляет 7500 рублей.

"Мы после "Прямой линии" поговорили с руководством "Почты России" и выяснили, что 3600 рублей получают почтальоны, которые работают на полставки. То есть эти работники работают не целый восьмичасовой день, а только половину рабочего времени", - сказал Вуколов. Средняя зарплата почтальонов сегодня составляет 14 тыс. рублей, добавил глава Роструда.

- Что-то у главы Роструда с арифметикой не то, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - 3600 умножить на два получится 7200, а накак не 14 тысяч. Почта - структура государственная, зарплаты там единые должны быть. Значит, почтальон получает что-то около "минималки" и работать за такую зарплату ему должно быть обидно - трудишся, трудишься, а все равно впроголодь.