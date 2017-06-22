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Московский листок

Жаров признался, что его контора заблокировала Гугл

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 3

Жаров признался, что его контора заблокировала Гугл

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сайт google.ru исключён из реестра запрещённых ресурсов, сообщает Интерфакс. 

«Действительно, с ресурса Google шёл редирект на букмекерскую контору, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Google в настоящее время решение выполнил, всё убрал, и ресурс, соответственно, вынесен из единого реестра», — заявил Жаров.

Мне только одному кажется, что он идиот? Или есть и другие, кому тоже так кажется?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Веревка
Бунт написал 22.06.2017 17:28
По фашисту жарову веревка плачет, ведь нацистских преступников и коллаборационистов принято вешать.
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Уже не кажется.
noname написал 22.06.2017 17:28
Предположение выдвинутое А.Барановым перерастает в твердую уверенность
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(без названия)
Архангел написал 22.06.2017 17:12
Жаров по тебе тюрьма плачет! Читай иногда обрывки конституции, когда вытираешь ей задницу! Память она долгая, а власть конечна!
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