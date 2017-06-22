Жаров признался, что его контора заблокировала Гугл

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сайт google.ru исключён из реестра запрещённых ресурсов, сообщает Интерфакс.

«Действительно, с ресурса Google шёл редирект на букмекерскую контору, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Google в настоящее время решение выполнил, всё убрал, и ресурс, соответственно, вынесен из единого реестра», — заявил Жаров.

Мне только одному кажется, что он идиот? Или есть и другие, кому тоже так кажется?

А.Б.