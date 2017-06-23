Задача, которую может решить только Путин

Президент РФ предъявил требование главе Московской области закрыть огромную свалку в Балашихе в течение месяца. При этом Путин попросил подготовить все документы и экспертизу в самое короткое время. Глава государства поручил заняться этим вопросом премьер-министра Дмитрия Медведева лично.

Главу государства никак не заинтересовали обвинения главы правительства в коррупции в космических масштабах, как и дорогих россиян, никому в голову не пришло поинтересоваться у дорогого Владимира Владимировича об этом вопиющем факте. Все больше про мусорные свалки, текущей крыше, отсутствии сортира...

Мне вспомнились строки из стихотворения С.Есенина:

Мне мил стихов российский жар.

Есть Маяковский, есть и кроме,

Но он, их главный штабс-маляр,

Поет о пробках в Моссельпроме.

И Клюев, ладожский дьячок,

Его стихи как телогрейка,

Но я их вслух вчера прочел -

И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,

Они под хладным солнцем зреют.

Бумаги даже замарать

И то, как надо, не умеют.