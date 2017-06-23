Задача, которую может решить только Путин

Президент РФ предъявил требование главе Московской области закрыть огромную свалку в Балашихе в течение месяца. При этом Путин попросил подготовить все документы и экспертизу в самое короткое время. Глава государства поручил заняться этим вопросом премьер-министра Дмитрия Медведева лично.
Главу государства никак не заинтересовали обвинения главы правительства в коррупции в космических масштабах, как и дорогих россиян, никому в голову не пришло поинтересоваться у дорогого Владимира Владимировича об этом вопиющем факте. Все больше про мусорные свалки, текущей крыше, отсутствии сортира...
Мне вспомнились строки из стихотворения С.Есенина:
Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.
И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел -
И в клетке сдохла канарейка.
Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют.
Бумаги даже замарать
И то, как надо, не умеют.
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