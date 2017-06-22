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Московский листок

Путин подтвердил масштабное воровство бюджетных денег в Севастополе

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 1

Путин подтвердил масштабное воровство бюджетных денег в Севастополе

Путин заявил, что власти готовы были выделить Севастополю на строительство дорог в три раза больше, чем выделили, но субъект не может пока освоить эти деньги, чтобы их не "растырили": "В Севастополе ситуация сложнее, чем в Крыму в целом. Мы дали бы еще больше, раза в два или три, но вы не сможете освоить. Нет такого количества строительных организаций… чтобы никто не растырил и не своровал", — сказал Путин в ходе беседы с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ.

- Владимир Владимирович, а кто же проводит такую кадровую политику, что "людям государевым" нельзя лишнюю копейку выделить, немедленно сопрут? - изумился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ладно бы тырили, но дело делали. А то ведь 3-летний план по переходу на российские стандарты провалили полностью. В Севастополе свыше 450 садовых товариществ, а общее количество земельных участков в них около 120 тысяч. При этом больше 70% участков не оформлены. Из-за этого город не может принять генплан: "пока нет оформленного права собственности, любая информация, связанная с изменением назначения земли, вызывает страх" - это губернатор сам говорит. Нет плана - нет проектов, значит и дорог не будет. Я сам второй год жду результатов межевания, по российскому закону они уже и недействительны, а я все жду, и тысячи людей ждут. Люди деньги заплатили, межевания сделали, а кадастра нет! И не будет, потому что уже пора по-новой делать. И так во всем, куда не ткни. Зато тырить деньги мастера, вот даже президент в курсе. А вот что толку, что он в курсе? 



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Всего комментариев к статье: 1
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А вы думали,
Крым наш, *****... написал 22.06.2017 17:57
что в Крыму будет иначе, чем в остальной эРэФии?! Да и долю в Москву возить надо...
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