Новый, набожный директор Исаакия восхитился "прямой" проповедью Национального Лидера

"Есть ряд вопросов, которые поставлены незаконно. Или кто-то попиариться хочет, заработать. Но у музея-памятника давно существует соглашение с Русской православной церковью. Проводятся две службы в день, всенощная и божественная литургия(...) Сегодня, мне кажется, одно другому не очень мешает", — сказал Ю.Мудров в эфире телеканала "России 24" в четверг.

Ведущая эфира Зинаида Курбатова, задавая один из вопросов Ю.Мудрову, подчеркнула, что "о передаче собора РПЦ не говорим, точки поставлены". На что директор музея ответил: "Президент сказал замечательно".

Как сообщалось, отвечая на вопросы граждан в ходе "прямой линии", президент РФ Владимир Путин высказался за то, чтобы в Исаакиевском соборе были обеспечены и музейная деятельность, и отправление религиозных культов, а также призвал деполитизировать данную ситуацию.

"Есть закон 2010 года о передаче объектов церкви, и есть международные нормы, запрещающие нам передавать в другие руки то, что является памятниками архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО. Мы легко выйдем из этого противоречия, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов", — добавил он.

Президент попросил в теме Исаакиевского собора "ничего не накручивать, не спекулировать на этой теме, не возбуждать людей, использовать это как инструмент какой-то мелкой внутриполитической возни". В.Путин подчеркнул, что "Россия — это светское государство и таким оно будет".

Комментируя данное высказывание, в Петербургской митрополии выразили надежду, что проблем с передачей Исаакия уже не возникнет. В то же время Ирада Вовненко, исполнявшая обязанности директора ГМП, выразила уверенность в том, что теперь дело до выселения музея из Исаакиевского собора не дойдет.

В тот же день она уволилась по собственному желанию, а директором был назначен Ю.Мудров. В своем приветственном слове он призвал сотрудников работать исходя из функций музея.

"Давайте опираться на то, что музей работает. Будут изменения — будем исходить из общей ситуации. Наша задача — работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры — Исаакиевского собора и Спаса на крови", — сказал Ю.Мудров.

"Существующее "Соглашение о социальном партнерстве" с Санкт-Петербургской епархией будем как прежде выполнять, развивать и совершенствовать", — добавил он.

Бывший директор ГМП Николай Буров покинул свой пост 1 июня на фоне ситуации с передачей собора РПЦ.

От редакции: Вопрос о реституции Исаакия - просто самый заметный. Но стоит вообще-то и подальше Ленинграда заглянуть - а там-то как реализуется документ, подписанный Димоном Медведевым ещё в 2008-м году, когда под шумок кризиса РПЦ и начала выселять то школы, то интернаты, то всякие прочие общественные учреждения на тех правах ,что им бог и президентег дали... Исаакий - большой, его виднее, конечно. Но и в других крупных городах идёт крупный грабёж под хоругвями. Вот, например, в Ростове - вы почитайте материальчик ниже, самый первый. Чтоб представлять себе масштабы реституции и приватизации, происходящей не в "лихих девяностых", а непосредственно сейчас, при благословенном путине и с благословения Медведева.

Д.Ч.

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