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Московский листок

Труба и её ставленник в Кремле встретятся в Анапе на открытии "Турецкого потока"

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 1

газпром турция позор силовигархия сырьеваяимперия
Труба и её ставленник в Кремле встретятся в Анапе на открытии "Турецкого потока"

Путин посетит в пятницу, 23 июня, Краснодарский край. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, в ходе поездки Путин посетит Анапу, где лично проконтролирует процесс стыковки двух частей газопровода «Турецкий поток». 

«В Анапе глава государства будет наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении пресс-службы. 

В пресс-службе также отметили, что наблюдать за процессом соединения двух труб Путин будет с борта корабля «Пиониринг Спирит». 

Крупнейшее в мире строительное судно-трубоукладчик «Пиониринг Спирит» будет задействовано при строительстве глубоководной части газового трубопровода «Турецкий поток». В день оно способно монтировать от 3,5 до 5 км газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 км.

От редакции: В этой новости всё прекрасно - и то, что позорное или как максимум рядовое событие, очередную утечку национальных богатств с прибылью для правящего класса (посмотрите, например, какой личный Петергоф себе Миллер построил на Истре с газовых бонусов-то), отмечает глава государства как величайшее достижение экономики. И что сам, лично поприсутствует - вот только на иностранном кораблике - ещё одна прекрасность новости, своих трубоукладчиков у сырьевой империи нет, есть только богатства недр, которые с 1991-го уже не социалистические. Ну, и торговля пошла бойко! Этому ли не радоваться?

В отсталом "совке" главы государства приезжали на открытие новых заводов (КАМАЗ открывал лично Брежнев), при Сталине их десятки тысяч открылись. Но с проклятым бездуховным большевизмом и его индустрией советской - вроде, покончено. Зато много церквей построено, где можно замаливать грехи прогресса, преступления безбожной власти перед умученной Россиюшкой Романовых. Ну, а разведанные советскими учёными запасы нефти и газа - хорошо нынче обогащают властвующих антисоветчиков. И обогащают как раз через продажу иностранцам. А там этот газ будет питать как раз индустрию, в основном.

Вот такая мораль Постэпохи: кто уничтожает свою индустрию - кормит индустрию соседей. Но чтоб ещё и гордиться этим, как наивысшим достижением техники и экономики - это надо быть Путиным. Или его пиарщиками... Хорошо работают. Наверное, и открытие "Силы Сибири" обретёт масштабы национального праздника, причём регулярного - Россия Путинская должна с радостью расставаться с богатствами, завещанными ей СССР, с салютами и крестными ходами.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Что савецкое, что роисянское, к черту и то , и другое, ибо русофобское по-сути.
прозорливый, написал 22.06.2017 18:29
И сяветского дебила Д.Ч. тоже в топку.
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