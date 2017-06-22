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Московский листок

Твиттерные права человека, ущемлённые Митей-премьером, навалист Албуров защитит в суде

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 0

коррупция медведев либералы интернет твиттер фбк
Твиттерные права человека, ущемлённые Митей-премьером, навалист Албуров защитит в суде

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в Пресненский суд Москвы иск к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который заблокировал его в своем аккаунте в Twitter прошлой осенью, передает РБК. 

Соратник основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального, считает, что такая блокировка нарушает его права. "В федеральном законе об обеспечении к доступу информации о деятельности государственных органов прописано, что деятельность органов публичная и доступ к информации о деятельности может обеспечиваться путем размещения информации в интернете", - пояснил Албуров. 

По его словам, Twitter-аккаунт Медведева является официальным источником информации о деятельности председателя правительства России, а официальные источники информации должны быть доступны для всех. 

Пресс-секретарь Анастасия Пылина сообщила агентству, что судья в течение пяти дней с момента подачи искового заявления решит, принять иск к производству или нет. 

В случае принятия иска к рассмотрению суд с большой долей вероятности примет решение об отказе в его удовлетворении, сказал в комментарии агентству юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. В законе не закреплено, что Twitter является официальным источником информации, указал он. 

Медведев забанил Албурова и Навального в своем аккаунте в Twitter 15 сентября 2016 года, после чего ФБК в тот же день обнародовал расследование фонда о "секретной даче" премьера в Ивановской области. 

А 10 марта этого года Медведев забанил Навального в Instagram после публикации масштабного расследования ФБК о "тайной империи" главы правительства.

Напомним, сегодня же в Кирове, в ночь на 22 июня, кто-то поджег автомобиль местного правозащитника Артура Абашева, координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Инцидент произошел через несколько часов после начала работы штаба. Абашев уверен, что эти события связаны, сообщает местное издание "7x7". 

"21 июня мы начали работу штаба Навального в Кирове и этим же вечером мне поджигают машину", - сообщил Абашев. По его словам, автомобиль Kia Sportage был припаркован возле его дома и загорелся вскоре после полуночи. Судя по кадрам с места происшествия, иномарка вряд ли подлежит восстановлению. 

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