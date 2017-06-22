Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Юбилейные баннеры с крадеными фото исчезнут из Новосибирска

Опубликовано 22.06.2017 в разделе комментариев 0

регионы вов сибирь вертикаль
Юбилейные баннеры с крадеными фото исчезнут из Новосибирска

Правительство Новосибирской области решило в срочном порядке демонтировать с улиц Новосибирска баннеры к 80-летию региона, в макетах которых, как выяснилось, незаконно использовались фотографии известного местного фотографа Славы Степанова. 

"В результате проверки установлено, что в макетах юбилейной символики, утвержденных геральдической комиссией при правительстве Новосибирской области, были использованы фотографии Степанова с видами Новосибирской области", - сообщили 22 июня ТАСС в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Александра Титкова, который курирует этот проект. 

"Автор макетов Юрия Бурика (бывший главный художник Новосибирска. - Прим. NEWSru.com) не сообщил, что получил данные фотоматериалы в интернете без оформления соответствующих разрешений на их использование, а должностные лица геральдической комиссии не провели проверку наличия у Бурики прав на использование данных фотографий", - отметили в пресс-службе.

Баннеры с фотографиями Степанова будут демонтированы в кратчайшие сроки, а фотографу, который и сообщил в правительство области о нарушении авторских прав, уже принесли извинения. Должностные лица геральдической комиссии будут привлечены к дисциплинарной ответственности, передает агентство. 

Сам Бурика обвинения в свой адрес категорически опроверг, сообщается в публикации. По его словам, его макет действительно содержал фотографии из открытых источников, но они были представлены только для демонстрации. 

"Предполагалось (и это оговаривалось с властями), что каждый район области представит виды своего района, - пояснил Бурика. - Но с февраля со мной прекратили общение, и почему запустили эти плакаты в печать, мне непонятно. Взяли плакат, который был представлен в качестве примера, растянули его, и появились в городе просто ужасные плакаты, никоим образом со мной не согласованные. Я считаю, что это недоработка чиновничьего аппарата и абсолютно провальная работа". 

"Бессовестно сперли фото из интернета

Ранее Степанов в интервью сайту "НГС.НОВОСТИ" сообщил, что направил официальное обращение главе региона Владимиру Городецкому с просьбой разобраться в ситуации. 

"Потому что я считаю, что это беспрецедентный и бессовестный случай, я хочу, чтобы эта ошибка была признана, причем не просто правительством, а тем, кто это допустил, - подчеркнул фотограф. - Второе - демонтаж всех баннеров с использованием моих фотографий. Я кардинально не согласен, что мои фотографии использованы в таком контексте, подчеркну, что мне не нравится бездарная работа Бурики, неприятно, что мои работы имеют к этому отношение". Деньги в этом вопросе его вообще не интересуют, подчеркнул Степанов. 

Он уточнил, что на упомянутых баннерах в качестве фона использованы два его снимка, сделанных с вертолета в 2010 году. "Удручает то, что если посмотреть поближе, то можно понять, что это просто спертая из интернета, растянутая на шесть метров фотография, срезан копирайт, - отметил фотограф. - И 900 пикселей растянуть на шесть метров - мне как бывшему дизайнеру это как ножом по сердцу". 

С сайта областного правительства эмблемы с фотографиями Степанова уже удалили, отмечается в публикации. 

Эмблема и макеты к юбилею Новосибирской области были утверждены в феврале 2016 года после долгого обсуждения. При разработке символики учитывалась стилистика герба и флага региона, а также принятого областным Министерством экономического развития в 2015 году фирменного стиля области. 

Цветовое наполнение знака, по замыслу Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган "Гордимся прошлым, создаем будущее!", согласно задумке, передающий основную идею юбилейного празднования. Вместе с тем дизайнеры и пользователи социальных сетей раскритиковали эмблему.

Кстати, и в попутном Новосибирску Кирове в ночь на 22 июня кто-то поджег автомобиль местного правозащитника Артура Абашева, координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Инцидент произошел через несколько часов после начала работы штаба. Абашев уверен, что эти события связаны, сообщает местное издание "7x7". 

"21 июня мы начали работу штаба Навального в Кирове и этим же вечером мне поджигают машину", - сообщил Абашев. По его словам, автомобиль Kia Sportage был припаркован возле его дома и загорелся вскоре после полуночи. Судя по кадрам с места происшествия, иномарка вряд ли подлежит восстановлению. 

Новости по теме:

Нашей победы еще не было!

Елбасы - человек и аэропорт!

Аман Тулеев досидит в своём кресле до юбилейного июля

Минэкономразвития обнаружило резкий рост российской экономики

В Ухте на баннере в честь Победы над фашизмом красуется воин вермахта, героически бросающий гранату

Питерские чиновники уверяют, что российская семья может накопить на трехкомнатную квартиру менее чем за семь лет 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы ходили к мощам Николая Чудотворца в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Йеллоустоун приготовился к взрыву: появилось официальное заявление
Йеллоустоун приготовился к взрыву: появилось офици...
22.06.2017
Федеральный сельсовет предлагает
Федеральный сельсовет предлагает
22.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Юбилейные баннеры с крадеными фото исчезнут из Новосибирска (0)
Твиттерные права человека, ущемлённые Митей-премьером, навалист Албуров защитит в суде (0)
Труба и её ставленник в Кремле встретятся в Анапе на открытии "Турецкого потока" (1)
Путин подтвердил масштабное воровство бюджетных денег в Севастополе (4)
Жаров признался, что его контора заблокировала Гугл (3)
Путин разоблачил почтальона: он не голодный, а полуголодный! (6)
Вооруженные силы Украины несут главные потери от самих себя (14)
Без объявления войны 22 июня Роскомнадзор заблокировал Гугл (14)
Новый, набожный директор Исаакия восхитился "прямой" проповедью Национального Лидера (3)
Йеллоустоун приготовился к взрыву: появилось официальное заявление (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Кто голосовал за Набиуллину?
Максим Калашников Максим Калашников: Кто подставил Путина? К позору с фильмом Стоуна
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на полях и на бегу
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на полях и на бегу - 1
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Поляки похоронили заживо пленных русских солдат?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss