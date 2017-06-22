Юбилейные баннеры с крадеными фото исчезнут из Новосибирска

Правительство Новосибирской области решило в срочном порядке демонтировать с улиц Новосибирска баннеры к 80-летию региона, в макетах которых, как выяснилось, незаконно использовались фотографии известного местного фотографа Славы Степанова.

"В результате проверки установлено, что в макетах юбилейной символики, утвержденных геральдической комиссией при правительстве Новосибирской области, были использованы фотографии Степанова с видами Новосибирской области", - сообщили 22 июня ТАСС в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Александра Титкова, который курирует этот проект.

"Автор макетов Юрия Бурика (бывший главный художник Новосибирска. - Прим. NEWSru.com) не сообщил, что получил данные фотоматериалы в интернете без оформления соответствующих разрешений на их использование, а должностные лица геральдической комиссии не провели проверку наличия у Бурики прав на использование данных фотографий", - отметили в пресс-службе.

Баннеры с фотографиями Степанова будут демонтированы в кратчайшие сроки, а фотографу, который и сообщил в правительство области о нарушении авторских прав, уже принесли извинения. Должностные лица геральдической комиссии будут привлечены к дисциплинарной ответственности, передает агентство.

Сам Бурика обвинения в свой адрес категорически опроверг, сообщается в публикации. По его словам, его макет действительно содержал фотографии из открытых источников, но они были представлены только для демонстрации.

"Предполагалось (и это оговаривалось с властями), что каждый район области представит виды своего района, - пояснил Бурика. - Но с февраля со мной прекратили общение, и почему запустили эти плакаты в печать, мне непонятно. Взяли плакат, который был представлен в качестве примера, растянули его, и появились в городе просто ужасные плакаты, никоим образом со мной не согласованные. Я считаю, что это недоработка чиновничьего аппарата и абсолютно провальная работа".

"Бессовестно сперли фото из интернета"

Ранее Степанов в интервью сайту "НГС.НОВОСТИ" сообщил, что направил официальное обращение главе региона Владимиру Городецкому с просьбой разобраться в ситуации.

"Потому что я считаю, что это беспрецедентный и бессовестный случай, я хочу, чтобы эта ошибка была признана, причем не просто правительством, а тем, кто это допустил, - подчеркнул фотограф. - Второе - демонтаж всех баннеров с использованием моих фотографий. Я кардинально не согласен, что мои фотографии использованы в таком контексте, подчеркну, что мне не нравится бездарная работа Бурики, неприятно, что мои работы имеют к этому отношение". Деньги в этом вопросе его вообще не интересуют, подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что на упомянутых баннерах в качестве фона использованы два его снимка, сделанных с вертолета в 2010 году. "Удручает то, что если посмотреть поближе, то можно понять, что это просто спертая из интернета, растянутая на шесть метров фотография, срезан копирайт, - отметил фотограф. - И 900 пикселей растянуть на шесть метров - мне как бывшему дизайнеру это как ножом по сердцу".

С сайта областного правительства эмблемы с фотографиями Степанова уже удалили, отмечается в публикации.

Эмблема и макеты к юбилею Новосибирской области были утверждены в феврале 2016 года после долгого обсуждения. При разработке символики учитывалась стилистика герба и флага региона, а также принятого областным Министерством экономического развития в 2015 году фирменного стиля области.

Цветовое наполнение знака, по замыслу Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган "Гордимся прошлым, создаем будущее!", согласно задумке, передающий основную идею юбилейного празднования. Вместе с тем дизайнеры и пользователи социальных сетей раскритиковали эмблему.

Кстати, и в попутном Новосибирску Кирове в ночь на 22 июня кто-то поджег автомобиль местного правозащитника Артура Абашева, координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Инцидент произошел через несколько часов после начала работы штаба. Абашев уверен, что эти события связаны, сообщает местное издание "7x7".

"21 июня мы начали работу штаба Навального в Кирове и этим же вечером мне поджигают машину", - сообщил Абашев. По его словам, автомобиль Kia Sportage был припаркован возле его дома и загорелся вскоре после полуночи. Судя по кадрам с места происшествия, иномарка вряд ли подлежит восстановлению.

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