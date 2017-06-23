Кто голосовал за Набиуллину? Экономист Владислав Жуковский о том, как слова некоторых представителей «системной оппозиции» сильно расходятся с делом. Так кто голосовал в Госдуме за антинародный экономический курс?



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