Рунет восславил мокрого Путина

В социальных сетях началась акция #мойпрезидент. Таким хэштегом пользователи сопровождают снимки президента России во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это сегодня Самая Главная Новость - президент вышел под дождь без зонтика!

Это вам не #сказочноебали.

Дождь был сильный, холодный и мокрый. Но Путин - это президент, исполненный мужества, он не боится дождя и сырости. Он вымок! Но он стоял и возлагал... или воскладал, не помню точно.

Это раньше он воскладал венки разным Манергеймам и Пилсудским, а теперь, преодолевая дождь и даже ветер, возложил куда надо! Он сделал это!

Я горжусь нашим президентом! Он мокрый и очень мужественный. Если надо будет проголосовать за него два или даже три раза, каждый патриот сделает это не задумываясь!

Я знаю, что, несмотря на дождь и мокрые штаны, Путин сможет в четвертый раз возглавить страну, и погода наладится. Мы еще сможем загорать летом и бегать на лыжах зимой. У нас будет Новый год и вырастет картошка.

У нас все получится, даже если 22 июня идет дождь и холодно, а Путин забыл дома зонтик...

А.Б.