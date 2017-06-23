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Московский листок

Пятеро рабочих задохнулись в столичной канализации

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 1

Пятеро рабочих задохнулись в столичной канализации

Пять рабочих погибли во время выполнения профилактических работ в канализации на улице Боженко днем 22 июня. В связи с этим Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

- По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации, - отметила официальный представитель московского Следственного комитета Юлия Иванова.



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Всего комментариев к статье: 1
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RIP
Аннунак написал 23.06.2017 01:59
Лучше бы они в этот день нажрались и на работу не вышли. Пускай собакин каналью за такие деньги ремонтирует с сечинами,матвиенками,кожугетами,шкетами-митяями,рогозиными и писькиными.
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