Пятеро рабочих задохнулись в столичной канализации

Пять рабочих погибли во время выполнения профилактических работ в канализации на улице Боженко днем 22 июня. В связи с этим Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

- По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации, - отметила официальный представитель московского Следственного комитета Юлия Иванова.