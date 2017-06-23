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Московский листок

Дуров - Жарову: с дураками не разговариваем

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 1

цензура сми форум.мск роскомнадзор
Дуров - Жарову: с дураками не разговариваем

Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично предупредил Павла Дурова о возможной блокировке мессенджера Telegram в открытом письме. На официальном сайте Роскомнадзора появилось письмо главы ведомства.

Роскомнадзор просит мессенджер заполнить специальную анкету, вписав туда сведения о компании.  

«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — просит глава Роскомнадзора. 

В конце Жаров вынужден констатировать, что Telegram ждет блокировка, если он в очередной раз проигнорирует запрос ведомства.

Трогательная забота главы Роскомнадзора об  интересах пользователей. Его игнорируют, как какое насекомое, а он стук-стук - внеситесь в реестр, а то отключим, взаправду отключим.

С другими Роскомнадзор не так любезен.

Завтра истекает определенный законом, на который так трогательно ссылается г-н Жаров, срок для ответа самого Жарова на мое письмо к нему - регистрационный номер 02-11-6553 от 26.05.2017, срок рассмотрения обращения — 24.06.2017. Про заметки на ФОРУМе.мск уж просто молчу. И Жаров молчит - совсем как Дуров в ответ на письма Жарова.

Пока что результат "на исполнении": https://rkn.gov.ru/treatments/checkstatus/

Вот что бывает, когда люди добросоветсно исполняют требования российского закона и лично г.Жарова.

В ночь с пятницы на субботу, когда всякий нормальный чиновник должен уже спать у телевизора, выпив пива и просыпав на пузо чипсы, из Роскомнадзора нам прислали уведомление, содержание которого напоминает творчество душевнобольных: "Видеоматериал под названием «религия мира и добра», содержащий обращение неизвестного мужчины на русском языке, длительностью записи 6 минут и 55 секунд. Данное обращение содержит призывы к мусульманам Кавказа, России и всего мира вступить в террористическую организацию «Исламское государство», переселиться на контролируемые ею территории, уничтожать лиц, не исповедующих ислам и прекративших исповедовать его, поддерживающих действующий в России конституционный строй. Часть указанного видеоматериала под названием: «и если надо мы будем вас топить», содержащая угрозы уничтожения людей, которая повторяется".

Естественно, в материале ФОРУМа.мск, на который дана ссылка, нет вообще никакого видео. А поскольку материал от 2006 года, то и призывов, касающихся Исламского государства, которое образовалось только в 2013 году, там тоже не было и быть не могло.

Спустя двое суток - еще одно точно такое же, слово в слово, требование, но в отношении другого материала, и тоже от 2006 года.

Мы добросовестно исполняем бредовое требование Роскомнадзора, и вот уже месяц не можем получить вообще никакого ответа на вопрос - что это было? И будет ли это повторяться впредь?

Потому что все очень просто - блокировка гарантируется в течение суток, а вот на любой ответ Роскомнадзор берет себе месяц. И как видим, не сильно торопится вступать в переписку. Это только г-ну Дурову такая честь.

Ну так он и прав, Дуров! Если есть возможность игнорировать таких долболобов, то так и надо поступать. Даже несмотря на то, что эти долболобы представляют сегодня государственное ведомство - похоже, это норма такая для государства.

Ведомство Жарова работает не просто плохо - отвратительно. Накануне под блокировку попал поисковый сервис Google, причиной стал редирект с сайта букмекерской конторы. Причина блокировки - некомпетентность сотрудников Роскомнадзора, вместо прямой ссылки на сайт с азартными играми в список был добавлен служебный адрес рекламной сети Google.

И таких примеров сколько угодно. Роскмнадзор откровенно мешает миллионам людей пользоваться Рунетом, вынуждает уходить в другие национальные зоны, выводить как можно больше всего из зоны, где их может достать Роскомнадзор. Реально его деятельность, конечно, никакому терроризму или экстремизму не помеха - мешает только законопослушным гражданам получать информацию и услуги.

Собственно, как цензура в царский период, по сути, создала великую русскую литературу 19 века, сделав ее язык метафоричным и изящным, так и Роскомнадзор сегодня представляет из себя некую "полосу препятствий", которую вынужден преодолевать Рунет, наращивая мышцы. Но любви к ним, и к государству, которое они представляют, это не добавляет.

Они и правда хотят добиться любви к Путину через Жарова, закрывая ресурсы и сажая мальчишек-блогеров? ДБ...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Геронда написал 23.06.2017 12:41
Сегодня на "Радио.фм" была высказана мысль о том, что распад СССР был обусловлен ни социальным строем, ни экономикой и не политикой, как обычно принято считать, а исключительно кризисом управления. Сталин был суров в отношении личностей, занимающих руководящие посты, и, возможно, слишком. Но другая крайность, возникшая после 20 съезда КПСС и приведшая к круговой поруке среди управленцев, для народа оказалась гораздо хуже.
И что это у нас за страна такая, что мы никак не можем без перегибов. Либо вынуждены ходить строем, как северокорейцы, либо как, папуасы, танцевать с голым задом под дудку своих зажравшихся вождей и их прихвостней
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