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Московский листок

Законодательство об образовании и науке: новые угрозы

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 1

22 июня 2017 в пресс-центре ИА «Росбалт» прошла пресс-конференция на тему: «Законодательство об образовании и науке: новые угрозы», посвященная ухудшению ситуации в отечественном образовании и науке.

28 июня 2017 года в Москве Профсоюз работников РАН, участники КРОНа планируют провести митинг «Российской науке – достойный бюджет».

В пресс-конференции приняли участие: 
– Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАО;
– Борис Кашин, академик РАН, председатель движения «За возрождение отечественной науки»;
 Виктор Калинушкин, председатель профсоюза РАН;
 Анатолий Миронов, представитель профсоюза РКК-Наука.



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Всего комментариев к статье: 1
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Григорьич написал 23.06.2017 12:08
Первым в этой пресс-конференции слово дали Олегу Смолину - незрячему, но всеми признанному эксперту в области образования.
И то, ЧТО сообщает уважаемый Олег Смолин, должно бы раскрыть глаза "нашим" властям.
Но на глазах у властей предержащих - увы, шоры. Они не видят ничего, кроме либеральных мантр об экономической "эффективности"...
Но навряд ли сможет О.Смолин раскрыть глаза властителям.
Власть похожа на футболиста Кудряшова, у которого на лице маска, отчасти закрывающая ему поле зрения. И не случайно Рональдо забил нам гол именно "из-под" Кудряшова, у которого напрочь отсутствует боковое зрение.
В данном случае вопрос - в способности властей видеть перспективу. Но перспективу видеть невозможно - на глазах специфические "шоры".
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