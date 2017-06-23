22 июня 2017 в пресс-центре ИА «Росбалт» прошла пресс-конференция на тему: «Законодательство об образовании и науке: новые угрозы», посвященная ухудшению ситуации в отечественном образовании и науке.

28 июня 2017 года в Москве Профсоюз работников РАН, участники КРОНа планируют провести митинг «Российской науке – достойный бюджет».



В пресс-конференции приняли участие:

– Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАО;

– Борис Кашин, академик РАН, председатель движения «За возрождение отечественной науки»;

 Виктор Калинушкин, председатель профсоюза РАН;

 Анатолий Миронов, представитель профсоюза РКК-Наука.