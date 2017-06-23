В Афганистане снова взрывы: десятки человек погибли возле банка

В Афганистане в результате взрыва возле здания банка в городе Лашкаргах в провинции Гильменд погибли десятки человек.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак, жертвами взрыва стали по меньшей мере 20 человек и более 50 получили ранения. Среди пострадавших - полицейские и военные, а также горожане и сотрудники "Нового банка Кабула", возле которого произошел инцидент.

По данным TOLOnews в Twitter, погибли по меньшей мере 29 человек. Около полусотни получили ранения в результате взрыва.

Вместе с тем корреспондент The Washington Post в Афганистане сообщает у себя в микроблоге со ссылкой на данные, предоставленные правительством провинции Гильменд, что в результате взрыва возле банка погибли 29 человек и 60 получили ранения.

Работники экстренных служб и прохожие пытались помощь пострадавшим, которые оказались разбросаны взрывной волной среди жертв, отмечает Reuters. Скорая помощь и частные автомобили увозили раненых в больницы с места происшествия. Взрыв произошел в тот момент, когда афганцы готовятся к празднику разговения Ид аль-Фитр, который отмечается в конце священного месяца Рамадан и состоится уже на следующей неделе.

После взрыва не было сообщений о том, что кто-либо взял на себя ответственность за атаку. Но в прошлом целями боевиков, в том числе талибов*, уже становились банки, где свою зарплату снимают полицейские, военные и другие государственные служащие, отмечает Reuters.

В Twitter появился хештег #prayforHelmand, под которым многочисленные пользователи выражают свои соболезнования жертвам взрыва.

Напомним, обстановка не только в Кабуле, но во всём Афганистане, "замирённом" США, тревожная. 19 июня в Афганистане радикальное движение «Талибан» захватило десятки селений, которые находятся вблизи границы с Таджикистаном, сообщает местная полиция.

Лет 20 назад эта новость стала бы сенсацией - тогда на границе с Афганистаном стояли российские погранвойска, и война там не прекращалась все 90-е. Тогда считалось, что это был, по сути, последний рубеж - дальше, случись исламистам прорвать линию обороны по Пянджу, никаких естественных и искусственных преград перед ними не было до самого Оренбурга. Слабые среднеазиатские режимы не могли им противостоять, и посыпались бы как карточный домик...

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