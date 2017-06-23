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Московский листок

В Коми произошёл очередной обвал на шахте, шахтёр заблокирован и пока жив...

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 0

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В Коми произошёл очередной обвал на шахте, шахтёр заблокирован и пока жив...

Обрушение горной породы произошло в шахте АО "Интауголь" в Республике Коми утром 23 июня. Одного горняка заблокировало завалом. Всех остальных шахтеров вывели на поверхность. Региональное МЧС сообщило об обрушении породы в верхнем сопряжении с лавой N842. На место выехали подразделения интинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные оперативные службы Инты, говорится в сообщении. 

По данным республиканского управления Следственного комитета, из-за ЧП из шахты выведена рабочая смена горнорабочих, судьба одного шахтера неизвестна. СК начал доследственную проверку. 

Частичное обрушение породы произошло в забое, где в тот момент находились четыре горняка, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. "Трое из них вместе с остальными шахтерами были эвакуированы. К еще одному горняку, находившемуся непосредственно у эпицентра обрушения, доступ заблокирован породой", - сообщил источник. 

В общей сложности из шахты эвакуировано около 200 горняков, из них 16 - непосредственно находившихся в районе обрушения. К заблокированному шахтеру спустились горные спасатели, которые занимаются расчисткой породы, сообщает сайт "КомиОнлайн". Среди основных версий ЧП - возможное нарушение техники безопасности в забое в пользу увеличения выработки породы, говорится в публикации. 

В марте этого года руководство АО "Интауголь" представило стратегию стабилизации работы предприятия. В ней, в частности, говорилось, что из-за прекращения горных работ по добыче угля в лаве N1040 предприятие было вынуждено в экстренном порядке перегруппировать основные направления производства на опережающий монтаж горно-шахтного оборудования лавы N842, которая была сдана в эксплуатацию весной 2016 года. Оставшиеся запасы выемочного поля лавы N842 составляют 75 тысяч тонн. С 8 по 19 апреля объем добычи значительно упал, что было вызвано осложнением горно-технических условий в действующей лаве, пишет портал. 

11 марта 2016 года на шахте "Интауголь" погиб горнорабочий. Как сообщалось, он скончался от травм, полученных в результате поломки оборудования. 

25 февраля того же года на другой шахте в Коми - "Северная" - в результате серии взрывов и обрушения породы погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей, принимавших участие в поисково-спасательных работах на шахте.

Отметим, что трудовые права шахтёров - одни из самых незащищённые в РФ, постоянно попираются, а самим шахтёрам слова в политическом пространстве и вовсе не дают. Так, в декабре прошлого года шахтеров компании «Кингкоул» из Гуково Ростовской области, которые уже полтора года не могут добиться выплаты задолженности по заработной плате, не пустили на встречу с депутатами Госдумы в Москву, запланированную на 20 декабря.

По словам организатора поездки, шахтера-ветерана Валерия Дьяконова, автобусы, которые шахтеры заказали для поездки в столицу вскладчину и заплатили за них 170 тысяч рублей так за ними и не приехали. Более того, группа ожидающих выезда горняков оказалась в плотном окружении полицейских и казачьих дружинников. Доехать до Москвы альтернативными способами у шахтеров также не получилось. 

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