В Белуджистане погибло одиннадцать пакистанцев

Одиннадцать человек, в том числе четверо полицейских, погибли при взрыве заложенной в автомобиле бомбы возле офиса полиции в городе Кветта (провинция Белуджистан) в Пакистане. Местные власти обвинили в теракте Индию, не приводя при этом никаких доказательств.

Взрыв произошел в пятницу, 23 июня, в районе, который считается небезопасным из-за компактно расположенных административных зданий полиции, уточняет The Daily Pakistan. Террорист-смертник пытался прорваться к офису полиции штата и привел в действие взрывное устройство, когда патрульные попытались его перехватить.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. Два автомобиля были искорежены. Спасательные бригады доставили в больницу 14 пострадавших, включая десятилетнюю девочку и девять полицейских. Восемь раненых находятся в критическом состоянии. В больнице объявлена чрезвычайная ситуация.

В пятницу в Пакистане отмечается Джамаат-уль-Вида, последняя пятница священного месяца Рамадан. Ранее в этот день в стране неоднократно происходили нападения террористов, в связи с этим уровень безопасности был повышен.

Представитель провинции Белуджистан Анварал Хак Какар в разговоре с Geo TV сообщил, что смертник находился в Toyota Corolla 1986 года и пытался преодолеть периметр безопасности, чтобы атаковать офис полиции штата. В своем комментарии Каказ заявил, что Индия использует террор как инструмент против народа Пакистана. Он также назвал "чрезвычайно безответственными" действия Индии в Белуджистане.

Министр внутренних дел Пакистана Чаудри Нисар Али Хан осудил инцидент в Кветте и выразил сожаления по поводу гибели людей. Он потребовал от местных властей сделать расследование гласным. А премьер-министр Наваз Шариф, осуждая нападение, заверил, что пострадавшие будут лечиться в лучших медицинских учреждениях страны. Он также призвал избавить нацию от террористической угрозы.

Накануне теракта, 22 июня, стало известно, что индийский военно-морской офицер Кулбухшан Джадхав, который был признан виновным военным судом Пакистана в шпионаже и саботаже, подал прошение о помиловании. Джадхав, который перебрался в Белуджистан из соседнего Ирана, был арестован в марте прошлого года. Он приговорен к смертной казни, напоминает The Guardian.

Громкое дело вызвало дипломатические осложнения и без того непростых отношений Пакистана и Индии. В Нью-Дели настаивали на том, что доказательства вины офицера были сфабрикованы, а разбирательство было "окутано непрозрачностью".

Добавим, в провинции Белуджистан действуют группировки местных националистов и сепаратистов, которые добиваются перераспределения региональных ресурсов и большей независимости штата. Власти обвиняют их в связях с "Талибаном" (запрещено в РФ).

В начале июня пакистанские военные отчитались о трехдневном рейде и ликвидации 12 боевиков, которые намеревались создать боевую базу ИГ в Белуджистане.

"Исламское государство" (запрещено в РФ) контролирует определенную территорию в соседнем Афганистане и прилагает усилия к установлению своего присутствия в Пакистане. Ранее исламисты взяли на себя ответственность за несколько крупных терактов, в том числе за покушение на заместителя спикера парламента в Белуджистане в мае, унесшее жизни 25 человек.

А вчера в Афганистане, в результате взрыва возле здания банка в городе Лашкаргах в провинции Гильменд погибли десятки человек. Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак, жертвами взрыва стали по меньшей мере 20 человек и более 50 получили ранения. Среди пострадавших - полицейские и военные, а также горожане и сотрудники "Нового банка Кабула", возле которого произошел инцидент.

По данным TOLOnews в Twitter, погибли по меньшей мере 29 человек. Около полусотни получили ранения в результате взрыва.

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