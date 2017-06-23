Зюганов просит обеспечить ему пространство на "выборах"

Заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства началось с жалобы лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Геннадий Андреевич попросил замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко принять меры, чтобы на выборах не участвовали партии-спойлеры. (То есть мелкие компартии, отнимающие у КПРФ от 2 до 4% голосов).
Ну, насколько жалко выглядит глава "крупнейшей оппозиционной партии", когда просит у кремлевского чиновника обеспечить ему монопольное положение на левом фланге, не написал только ленивый.
Я бы отметил другое - насколько странно выглядит власть, к которой можно обращаться с такими просьбами? Ведь Зюганов хоть и жалок, но не совсем выжил из ума, он реальную вещь просит - и администрация президента может выполнить эту просьбу. И он прекрасно понимает, что как бы жалко он не выглядел (не привыкать), но если Кириенко решит обеспечить ему "зеленую улицу", то он - нет, конечно не потеснит Путина или "Единую Россию", но получит заметно больше голосов, а значит больше денег из бюджета за каждого балбеса, который проглосует за него в отсутствие альтернативы. Эти 2-4 процента голосов имеют весьма существенное денежное выражение.
Это в стране РФ называется "политикой".
Вы не спрашивайте меня, почему я не иду на те или иные выборы, почему ОКП не участвует в том или ином выборном шоу. Во-первых, регистрация ОКП тормозится уже давно и совершенно сознательно - ни кремлю не нужна реальная компартия на выборах, ни "кремлевским коммунистам" не нужен реальный конкурент. Не для того вычищали из партии "неотроцкистов" 10 лет назад, чтобы получить настоящую политическю борьбу.
А во вторых, дедушка Зю не для того растил внука-депутата, чтобы пришли какие-то посторонние граждане, и начали претендовать на что-то большее, чем кремлевская кормушка. Надо же понимать, за что режим уже больше 20 лет холит и лелеет КПРФ - вот за это, за роль левой опоры власти.
Кстати, когда зюгановские "коммунисты", по 20 лет сидящие в парламентах разного уровня, говорят, что режим им чего-то такое не дает - помните, они и есть этот режим, его важная, существенная часть. Возможно, даже необходимая.
Собственно, внутренняя политика в РФ совсем не хитрая. Потому что это и не политика вовсе, а система управления, в данном случае система управления общественными процессами. Политика - это когда есть борьба за власть и есть фактор неопределенности. Вы верите, что Зюганов борется за власть? Или Жириновский? Или, не приведи господь, Миронов?
А все, кто пытается реально бороться за власть, а не местечко при власти, да еще и имеют на сей счет какие-то идеи, до выборного процесса не допускаются. Чтобы не вносить неопределенность в отлаженный механизм управления обществом. Общество понимается как стадо ("зачем стадам дары свободы - их нужно резать или стричь"), которому нужен Пастух и его помощники.
Вы где-нибудь слыхали про голосование овец за пастуха?
Сейчас вы, конечно, спросите за Навального. Хотя прекрасно знаете, что я скажу. Так зачем мне отвечать? Тем более, что спустя некоторое время можете найти эту заметку, подставить вместо "Зюганов" другую фамилию - смысл не поменяется.
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Будет весело и страшно//// написал 23.06.2017 13:10
Kamo написал 23.06.2017 12:59