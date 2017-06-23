Зюганов просит обеспечить ему пространство на "выборах"

Заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства началось с жалобы лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Геннадий Андреевич попросил замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко принять меры, чтобы на выборах не участвовали партии-спойлеры. (То есть мелкие компартии, отнимающие у КПРФ от 2 до 4% голосов).

Ну, насколько жалко выглядит глава "крупнейшей оппозиционной партии", когда просит у кремлевского чиновника обеспечить ему монопольное положение на левом фланге, не написал только ленивый.

Я бы отметил другое - насколько странно выглядит власть, к которой можно обращаться с такими просьбами? Ведь Зюганов хоть и жалок, но не совсем выжил из ума, он реальную вещь просит - и администрация президента может выполнить эту просьбу. И он прекрасно понимает, что как бы жалко он не выглядел (не привыкать), но если Кириенко решит обеспечить ему "зеленую улицу", то он - нет, конечно не потеснит Путина или "Единую Россию", но получит заметно больше голосов, а значит больше денег из бюджета за каждого балбеса, который проглосует за него в отсутствие альтернативы. Эти 2-4 процента голосов имеют весьма существенное денежное выражение.

Это в стране РФ называется "политикой".

Вы не спрашивайте меня, почему я не иду на те или иные выборы, почему ОКП не участвует в том или ином выборном шоу. Во-первых, регистрация ОКП тормозится уже давно и совершенно сознательно - ни кремлю не нужна реальная компартия на выборах, ни "кремлевским коммунистам" не нужен реальный конкурент. Не для того вычищали из партии "неотроцкистов" 10 лет назад, чтобы получить настоящую политическю борьбу.

Сегодня "День неотроцкиста"

А во вторых, дедушка Зю не для того растил внука-депутата, чтобы пришли какие-то посторонние граждане, и начали претендовать на что-то большее, чем кремлевская кормушка. Надо же понимать, за что режим уже больше 20 лет холит и лелеет КПРФ - вот за это, за роль левой опоры власти.

Кстати, когда зюгановские "коммунисты", по 20 лет сидящие в парламентах разного уровня, говорят, что режим им чего-то такое не дает - помните, они и есть этот режим, его важная, существенная часть. Возможно, даже необходимая.

Собственно, внутренняя политика в РФ совсем не хитрая. Потому что это и не политика вовсе, а система управления, в данном случае система управления общественными процессами. Политика - это когда есть борьба за власть и есть фактор неопределенности. Вы верите, что Зюганов борется за власть? Или Жириновский? Или, не приведи господь, Миронов?

А все, кто пытается реально бороться за власть, а не местечко при власти, да еще и имеют на сей счет какие-то идеи, до выборного процесса не допускаются. Чтобы не вносить неопределенность в отлаженный механизм управления обществом. Общество понимается как стадо ("зачем стадам дары свободы - их нужно резать или стричь"), которому нужен Пастух и его помощники.

Вы где-нибудь слыхали про голосование овец за пастуха?

Сейчас вы, конечно, спросите за Навального. Хотя прекрасно знаете, что я скажу. Так зачем мне отвечать? Тем более, что спустя некоторое время можете найти эту заметку, подставить вместо "Зюганов" другую фамилию - смысл не поменяется.