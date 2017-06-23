Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Президент распадающегося постсоветского государства дождался импичмента

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 0

украина майдан рада классоваяненависть укронацизм олигархат антисемитизм
Президент распадающегося постсоветского государства дождался импичмента

Киевский областной совет высказался за принятие Верховной Радой Украины механизмов, регламентирующих импичмент президента страны Петра Порошенко. Соответствующая резолюция опубликована на сайте регионального представительного органа. Инициатором внесения обращения выступила фракция «Батькивщины», сообщается на сайте партии. За принятие документа выступили 57 из 62 депутатов. Помимо «Батькивщины», инициативу поддержали представители Радикальной партии, «Солидарности», «Укропа», «Самопомощи», «Нашего края» и «Оппозиционного блока». 

В документе содержится требование законодательно урегулировать процедуру импичмента президента. Авторы резолюции призывают, в частности, принять новый закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» и внести необходимые изменения в регламент парламента. 

В «Батькивщине» убеждены, что импичмент — это пока «единственный способ привлечения к конституционной ответственности главы государства в случае, когда его действия на этом посту содержат признаки преступлений: вредят народу Украины, приводят к массовой гибели людей, потери территорий, длительной войне». 

Авторы резолюции подчеркивают, что в стране продолжается «кровопролитная война», которая, лишь по официальным данным, унесла жизни более 10 тысяч человек, в то время как несколько миллионов покинули Украину. «90 процентов украинцев в соответствии со стандартами ООН за последние четыре года оказались за чертой бедности и свыше 60 процентов — крайней бедности. Население Украины стареет, болеет, вымирает либо бежит из государства», — подчеркивается в документе. 

В мае 2014 года на внеочередных выборах победил Порошенко. Конкуренцию ему составила тогда лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Отметим, что у импичмента может быть и банально антисемитский подтекст. Настроения "незалэжников" даже в Раде резко склоняются вправо. 

Например, в конце марта депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко публично согласилась с мнением о том, что власть в стране принадлежит людям, не являющимся украинцами, и призвала "действовать". В последующих разъяснениях она пояснила, что ничего не имеет против евреев, однако "не любит жидов". 

Нардеп в прямом эфире телеканала NewsOne отвечала на вопрос жительницы Кривого Рога, которая представилась как Людмила Григорьевна. 

"Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе? Я на остановке стояла, мужчина говорил, женщина старая сидела говорила - в Библии написано. Было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?" - спросила зрительница. 

"Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то значит, он говорит правду. Надо думать, как это исправить. Это то, что называется неполитическими лозунгами, или тем, о чем политики не должны говорить. Можно не называть каких-то конкретных лозунгов, которые могут иметь последствиями раздор между людьми, но надо совершать те поступки, которые могут защитить людей от раздора и ссор между собою. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь не украинскую, скажем так. Говорить про это... говорить про это можно... что с этим делать? Надо думать и действовать!" - согласилась Савченко.

Материалы по теме:

Укронацисты принесли на акцию "Смертный полк" портреты персонажей "Игры престолов"

Предполагаемого сообщника убийцы Вороненкова, связанного с нациками, МВД Украины будет искать долго

Порошенко ищет связь между убийствами Вороненкова, Шеремета и пожаром на складе боеприпасов под Харьковом



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы ходили к мощам Николая Чудотворца в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Кто голосовал за Набиуллину?
Кто голосовал за Набиуллину?
23.06.2017
Законодательство об образовании и науке: новые угрозы
Законодательство об образовании и науке: новые угр...
23.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Ремонт ему не понравился, и он привлек к уголовной ответственности двух работников" (0)
Не замечая польского антисоветского и пронацистского вандализма, Германия занялась реабилитацией геев (1)
Зюганов просит обеспечить ему пространство на "выборах" (2)
Президент распадающегося постсоветского государства дождался импичмента (0)
В Белуджистане погибло одиннадцать пакистанцев (0)
В Коми произошёл очередной обвал на шахте, шахтёр заблокирован и пока жив... (1)
В Афганистане снова взрывы: десятки человек погибли возле банка (0)
Законодательство об образовании и науке: новые угрозы (2)
Дуров - Жарову: с дураками не разговариваем (3)
Пятеро рабочих задохнулись в столичной канализации (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч - А.Кобяков в студии М.Калашникова на радио "Комсомольская правда"
Максим Калашников Максим Калашников: Сечин отчитался о выполнении приказа Навального. И переквалификации ВВП в управдомы
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жаров Дурову сказал: "Пойдем, товарищ, на базар..."
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок на церемонии не был, но имеет сказать
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пояснение по моему плану отобрать у Украины колонии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss