Президент распадающегося постсоветского государства дождался импичмента

Киевский областной совет высказался за принятие Верховной Радой Украины механизмов, регламентирующих импичмент президента страны Петра Порошенко. Соответствующая резолюция опубликована на сайте регионального представительного органа. Инициатором внесения обращения выступила фракция «Батькивщины», сообщается на сайте партии. За принятие документа выступили 57 из 62 депутатов. Помимо «Батькивщины», инициативу поддержали представители Радикальной партии, «Солидарности», «Укропа», «Самопомощи», «Нашего края» и «Оппозиционного блока».

В документе содержится требование законодательно урегулировать процедуру импичмента президента. Авторы резолюции призывают, в частности, принять новый закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» и внести необходимые изменения в регламент парламента.

В «Батькивщине» убеждены, что импичмент — это пока «единственный способ привлечения к конституционной ответственности главы государства в случае, когда его действия на этом посту содержат признаки преступлений: вредят народу Украины, приводят к массовой гибели людей, потери территорий, длительной войне».

Авторы резолюции подчеркивают, что в стране продолжается «кровопролитная война», которая, лишь по официальным данным, унесла жизни более 10 тысяч человек, в то время как несколько миллионов покинули Украину. «90 процентов украинцев в соответствии со стандартами ООН за последние четыре года оказались за чертой бедности и свыше 60 процентов — крайней бедности. Население Украины стареет, болеет, вымирает либо бежит из государства», — подчеркивается в документе.

В мае 2014 года на внеочередных выборах победил Порошенко. Конкуренцию ему составила тогда лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Отметим, что у импичмента может быть и банально антисемитский подтекст. Настроения "незалэжников" даже в Раде резко склоняются вправо.

Например, в конце марта депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко публично согласилась с мнением о том, что власть в стране принадлежит людям, не являющимся украинцами, и призвала "действовать". В последующих разъяснениях она пояснила, что ничего не имеет против евреев, однако "не любит жидов".

Нардеп в прямом эфире телеканала NewsOne отвечала на вопрос жительницы Кривого Рога, которая представилась как Людмила Григорьевна.

"Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе? Я на остановке стояла, мужчина говорил, женщина старая сидела говорила - в Библии написано. Было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?" - спросила зрительница.

"Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то значит, он говорит правду. Надо думать, как это исправить. Это то, что называется неполитическими лозунгами, или тем, о чем политики не должны говорить. Можно не называть каких-то конкретных лозунгов, которые могут иметь последствиями раздор между людьми, но надо совершать те поступки, которые могут защитить людей от раздора и ссор между собою. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь не украинскую, скажем так. Говорить про это... говорить про это можно... что с этим делать? Надо думать и действовать!" - согласилась Савченко.

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